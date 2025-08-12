Napoli-Pisa, le formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE
Dopo la sconfitta in Champions contro il Manchester City, il Napoli vuole riprendersi la vetta del campionato e sfida al Maradona il Pisa nella gara che chiude la 4^ giornata di Serie A. Conte lascia a riposo Lobotka, gioca Gilmour. Confermato Hojlund in attacco, c'è Elmas. Gilardino con la coppia Moreo-Nzola. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Bonfanti; Nzola, Moreo. All. Gilardino
in evidenza
Il Pisa ha pareggiato la prima trasferta di questo campionato (1-1 contro l’Atalanta) e solamente nella stagione 1982/83 è riuscito a rimanere senza sconfitte nelle prime due gare esterne stagionali in Serie A (due pareggi in quel caso).
Il Pisa ha realizzato un solo gol finora in campionato e solamente nel 1983/84 i nerazzurri si sono fermati a una sola rete realizzata dopo quattro gare stagionali di Serie A.
Pisa, le scelte di formazione
Gilardino manda in campo la coppia Moreo-Nzola in attacco. Lusuardi nel trio difensivo insieme a Canestrelli e Caracciolo. Leris sulla destra, Marin da mezz'ala
Napoli, le scelte di formazione
Conte lascia a riposo Lobotka, gioca Gilmour a protezione della difesa. Elmas nel quartetto sulla trequarti completato da Politano, De Bruyne e McTominay. In attacco conferma per Hojlund preferito a Lucca
Il Napoli ha vinto tutte le prime tre partite di questo campionato; in sette delle ultime otto occasioni in cui la squadra campione in carica ha ottenuto quattro successi nelle prime quattro ha poi terminato il campionato al primo posto (inclusa Juventus 2005/06), con l’unica eccezione che è rappresentata proprio dal Napoli 1987/88, secondo in classifica nel finale
Il Napoli ha vinto le prime tre partite stagionali di un torneo di Serie A per la prima volta dal 2021/22, con Luciano Spalletti in panchina – in quell’anno arrivò anche a quattro vittorie nelle prime quattro.
Il Pisa non è mai riuscio a segnare più di un gol in casa del Napoli considerando tutte le competizioni; infatti i nerazzurri hanno trovato un totale di sette reti in 14 trasferte contro i partenopei, mancando sette volte l’appuntamento con il gol.
Le formazioni ufficiali
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Bonfanti; Nzola, Moreo. All. Gilardino
Considerando tutte le competizioni il Napoli ha perso solo una partita casalinga contro il Pisa, nella Serie A 1985/86; a completare il bilancio 10 successi interni e tre pareggi – quella toscana è una delle 16 squadre contro cui i partenopei contano almeno 10 incontri e al massimo una sconfitta in casa.
L’ultima sfida di Serie A tra Napoli e Pisa è terminata in pareggio: 1-1 il 17 febbraio 1991 con reti di Ciro Ferrara e Michele Padovano – in quella gara Diego Armando Maradona giocò con la maglia numero 9.
Statistiche e curiosità
Napoli e Pisa contano 14 precedenti in Serie A, con sei successi partenopei e tre toscani (5 pareggi); in particolare, i campani sono imbattuti nelle ultime sei gare contro i nerazzurri, in cui hanno ottenuto quattro vittorie (2 pareggi).
Napoli imbattuto in sei delle sette sfide casalinghe col Pisa
Il Napoli è imbattuto in sei delle sette sfide casalinghe contro il Pisa in Serie A (4 vittorie, 2 pareggi), vincendo la più recente (2-1, 30 settembre 1990 - reti di Diego Maradona e Careca, Michele Padovano per i nerazzurri); i partenopei hanno battuto i toscani per due match interni di fila soltanto nei primi due incroci del genere, a cavallo tra il 1969 e il 1983.
Napoli, record positivo in corso
Il Napoli è la squadra che sta vivendo la più lunga serie in corso senza sconfitta nei maggiori cinque campionati europei: 15 gare consecutive, di cui 10 vittorie e cinque pareggi; in particolare, i partenopei potrebbero arrivare ad almeno cinque successi di fila in Serie A per la terza volta con Antonio Conte alla guida, dopo lo scorso ottobre e lo scorso gennaio (quest'ultima striscia arrivò a sette).
Pisa, record negativo in caso di sconfitta
In caso di sconfitta, il Pisa si ritroverebbe con non più di un punto dopo le prime quattro gare giocate in una stagione di Serie A per la terza volta nelle sue ultime quattro partecipazioni alla massima categoria, dopo il 1987/88 (zero) e il 1988/89 (uno).
Napoli, sei vittorie nelle ultime sette gare in casa in Serie A
Il Napoli ha vinto sei delle ultime sette gare casalinghe in Serie A (1 pareggio), subendo solo quattro gol nel parziale; nello specifico, i partenopei potrebbero ottenere tre clean sheet di fila al Maradona in campionato per la prima volta dal periodo settembre-ottobre 2021.
Il Pisa non ha mai battuto la squadra campione d'Italia in carica
Il Pisa non ha mai vinto in 14 precedenti in Serie A contro la squadra campione in carica (4 pareggi, 10 sconfitte); in particolare, le ultime due sfide del genere affrontate dai toscani sono state proprio contro il Napoli, nella stagione 1990/91: sconfitta nella gara di andata in casa dei partenopei (1-2) e pareggio casalingo per 1-1 in quella di ritorno, con Mircea Lucescu alla guida.
Napoli e Pisa entrambe nessun attacco in contropiede
Napoli e Pisa sono due delle quattro squadre a non aver effettuato nemmeno un attacco in contropiede in questo campionato, assieme a Inter e Lecce; tuttavia, se da un lato i partenopei sono secondi per azioni composte da almeno 10 passaggi di fila (56, meno solo dell'Inter con 58), i toscani sono ultimi in questa graduatoria al pari del Torino (11 per entrambe).
Pisa, squadra che concede più palloni nella propria area ad avversari
Il Pisa è la squadra che ha visto giocare nella propria area di rigore più palloni da parte delle squadre avversarie in questa Serie A, ben 102 (una media di 34 a partita); dall'altro lato, il Napoli ne ha consentiti ai propri avversari meno della metà rispetto ai toscani (50).
De Bruyne giocatori che ha realizzato più passaggi filtranti
Kevin De Bruyne è il giocatore che ha collezionato più passaggi filtranti in questo campionato: sette, almeno tre in più rispetto a qualsiasi altro (segue Youssouf Fofana a quota quattro); dopo la rete contro la Fiorentina, il belga potrebbe andare a segno per due presenze di fila in campionato per la prima volta da ottobre 2022 (contro Brighton e Leicester)
Ultimo gol in Serie A di Mbala Nzola è arrivato contro il Napoli
L'ultimo gol in Serie A di M'Bala Nzola è arrivato proprio contro il Napoli, nella sfida casalinga con la maglia della Fiorentina del 17 maggio 2024 (2-2); quella partita è stata anche l'ultima disputata da titolare da parte dell'attaccante angolano nella massima serie italiana (tre presenze da subentrato finora con il Pisa in campionato)