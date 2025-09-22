Pallone d'Oro 2025, la classifica live: Lautaro 20°LIVE
È il giorno dell'assegnazione del 69° Pallone d'Oro, che avverrà questa sera durante una cerimonia al Théâtre du Châtelet di Parigi dalle 21. Intanto gli organizzatori del più prestigioso riconoscimento a cui un calciatore possa ambire hanno iniziato a svelare la classifica finale. In coda tra i migliori 30 c'è Olise del Bayern, soltanto 26° Haaland, prima di lui Dumfries. L'Inter ha anche Lautaro Martinez al 20° posto. Donnarumma unico italiano in lizza, McTominay l'altro rappresentante della Serie A in corsa
20° - Lautaro Martinez (Inter)
Il bomber dell’Inter non poteva non essere presente in classifica, dopo la finale di Champions League raggiunta dai nerazzurri al termine di un percorso incredibile, in particolare con la semifinale di ritorno giocata contro il Barcellona in cui ha messo la sua firma da infortunato segnando la rete del momentaneo 1-0. A un passo dalla doppia cifra in Champions League con ben 9 gol, Lautaro ha chiuso la sua annata con 24 reti e 7 assist in 53 partite
21° - Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
Il punto di riferimento dell’attacco del Borussia Dortmund. Nessun titolo conquistato, vero, ma 38 gol e 9 assist in 50 partite giocate. In Bundesliga si è divertito, anche se le 21 reti in 30 partite non gli hanno permesso di vincere il titolo di capocannoniere. In Champions League ha dato il meglio di sé. A dirlo sono sempre i numeri: 14 partite giocate e 13 gol con oltre 1.000 minuti in campo. Cammino interrotto ai quarti di finale contro il Barcellona, in cui l’attaccante 29enne fu autore di una tripletta al ritorno
22° - Alexis Mac Allister (Liverpool)
Uno dei punti di riferimento di Arne Slot a centrocampo. Il suo compito non è quello di far gol (nonostante nella passata stagione abbia collezionato 5 gol e 5 assist in Premier League), ma gestire il gioco. In mezzo al campo comanda lui, che ha saputo prendersi in mano il Liverpool con il successo della Premier League, vinta dai Reds con 10 punti di vantaggio sull’Arsenal seconda. In Champions League (in cui il Liverpool è uscito agli ottavi di finale contro il Psg e le parate di Donnarumma) ne ha giocate 8, con 2 assist realizzati
23° - Jude Bellingham (Real Madrid)
Stagione in cui non è arrivata la Liga, in particolare per la grande forza mostrata dal Barcellona, ma in cui comunque l’inglese ha fatto il suo. Pur segnando di meno rispetto alla sua prima annata con i Blancos, 58 partite giocate in tutte le competizioni con 15 gol e 15 assist. Ottimo il rendimento in Champions, in cui il Real è uscito ai quarti di finale eliminato dall’Arsenal di Arteta, con 13 partite, 3 gol e 3 assist
24° - Fabian Ruiz (Paris Saint Germain)
Pochi al Psg hanno giocato quanto lui nel corso della passata stagione: 61 partite in tutte le competizioni, per un giocatore che anche in Italia aveva dimostrato di avere molte qualità, poi espresse completamente con l’arrivo di Luis Enrique in Francia. Nella sua stagione della consacrazione, Fabian vanta oltre 3.000 minuti giocati con 8 gol e 11 assist realizzati
25° - Denzel Dumfries (Inter)
La finale di Champions League conquistata dall’Inter è anche merito suo. E dei suoi assist da destra: 3 in Europa, oltre a 2 gol realizzati nelle 12 partite che ha giocato con i nerazzurri. Memorabile la doppietta di Barcellona, impreziosita anche dall'assist per Thuram nella semifinale di andata. Assist, ma anche gol: 7 in Serie A, 2 in Champions e 2 anche in Supercoppa. Per Dumfries un totale di 3.000 minuti giocati, con 11 gol e 6 assist in 47 partite
26° - Erling Haaland (Manchester City)
Il suo soprannome potrebbe serenamente essere ‘gol’. Quando si parla di Haaland non si può far altro che pensare a un attaccante straordinario che in ogni partita, da un momento all’altro, può sempre mandare la palla in porta. Nonostante la stagione in Champions del City non particolarmente positiva (eliminato al playoff contro il Real Madrid), ha segnato 8 gol in 9 partite. Terzo nella classifica marcatori della Premier, per lui in totale 34 reti e 5 assist in 48 partite disputate
27° - Declan Rice (Arsenal)
Arrivato due anni fa per prendere in mano il centrocampo dell’Arsenal, lo ha fatto molto bene. Inamovibile per Arteta, ha giocato praticamente tutte le partite tra Premier League (35) e Champions League (13), con l’Arsenal eliminata dal Psg in semifinale. Memorabile la doppietta su punizione contro il Real Madrid nel turno precedente. Per lui 52 partite con 9 gol e 10 assist
28° - Virgil Van Djik (Liverpool)
Uno dei leader indiscussi del Liverpool. Se gli uomini di Slot a fine stagione hanno subito solo 41 reti lo devono anche al difensore olandese, che da anni svolge un lavoro eccezionale. Impeccabile in difesa, ma anche uomo gol, in particolare di testa sulle palle inattive. Annata conclusa con la vittoria della Premier League, 5 gol e un assist in 49 partite
29° - Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
Se l’anno scorso pensavi al Bayer Leverkusen, sicuramente ti veniva in mente Florian Wirtz. Una delle stelle della squadra tedesca, in doppia cifra sia di gol che di assist in Bundesliga, annata nella quale il Bayer non è riuscito a difendere il titolo conquistato due anni fa. Ma Wirtz non ha mai smesso di mostrare le sue qualità: 6 gol in Champions League in 9 partite disputate, mentre tra tutte le competizioni 45 match, 16 gol e 15 assist. Numeri che hanno generato l’interesse del Liverpool, che lo ha poi acquistato nell’ultima sessione di calciomercato
30° - Michael Olise (Bayern Monaco)
Arrivato dal Crystal Palace per 50 milioni di euro, Olise ha saputo confermare le aspettative che i tifosi del Bayern avevano su di lui. In doppia cifra in termini di gol in Bundesliga (12), ma soprattutto uomo assist: ben 18 in 34 partite giocate. Se la palla te la dà lui, difficilmente puoi non metterla dentro. Anche in Champions ha saputo dare il suo contributo ai tedeschi con 5 gol e 2 assist in 14 partite. A fine stagione, per il 23enne 55 partite, 20 reti e 23 assist
GLI ALTRI CANDIDATI
- Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City)
- Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)
- Viktor Gyökeres (Svezia, Sporting CP/Arsenal)
- Achraf Hakimi (Marocco, Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Inghilterra, Bayern)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)
- Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona)
- Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
- Scott McTominay (Scozia, Napoli)
- Nuno Mendes (Portogallo, Paris Saint-Germain)
- João Neves (Portogallo, Paris Saint-Germain)
- Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)
- Pedri (Spagna, Barcellona)
- Raphinha (Brasile, Barcellona)
- Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)
- Vinícius Júnior (Brasile, Real Madrid)
- Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)
I criteri per assegnare il Pallone d'Oro
Secondo quanto stabilito dagli organizzatori il Pallone d'Oro viene assegnato in base ai voti di una giuria internazionale di giornalisti specializzati, con un rappresentante di ciascuna delle prime 100 nazioni in classifica nell'ultimo ranking Fifa (Paolo Condò è il rappresentate per l'Italia) per gli uomini e delle prime 50 nazioni per le donne.
I criteri di votazione sono tre:
1) Prestazioni individuali, carattere da leader e da trascinatore
2) Prestazioni e risultati di squadra
3) Classe e fair play
Ogni giurato sceglie la sua top 10 fra i 30 candidati e ciascun giocatore scelto riceve i seguenti punti: 15 al primo, 12 al secondo, 10 al terzo, 8 al quarto, 7 al quinto, 5 al sesto, 4 al settimo, 3 all'ottavo, 2 al nono e 1 punto al decimo.
Chi ottiene più punti vince. In caso di parità, viene premiato il giocatore che ha ottenuto più 'primo classificato' nelle votazioni (in caso di ulteriore parità, i giocatori vengono separati dal numero di voti assegnati come secondo classificato, poi dal numero di voti come terzo classificato e così via...).