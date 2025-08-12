Udinese-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
La sfida del Bluenergy Stadium chiude il sabato della 4^ giornata del campionato di Serie A: si affrontano Udinese e Milan. Terracciano sostituisce Maignan, Pulisic con Gimenez in attacco. Confermato Rabiot. Runjaic con il 4-4-2 con Ehizibue sulla linea difensiva. Davanti Bravo e Davis. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Atta, Zarraga, Karlström, Ekkelenkamp; Bravo, Davis. All. Runjaic
MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Giménez. All. Allegri
Il Milan ha registrato nove grandi occasioni in questa Serie A; meno solo di Inter e Juventus (10 entrambe), allo stesso tempo i rossoneri sono anche la formazione che ha sprecato di più queste situazioni di gioco nel torneo in corso (sette
Solamente Inter e Juventus (quattro entrambe) hanno segnato più del Milan (tre come Atalanta e Sassuolo) negli ultimi 30 minuti di gioco del secondo tempo in questo campionato; dalla parte opposta, l’Udinese è una delle cinque squadre, con Bologna, Pisa, Roma e Torino che deve ancora segnare in questo parziale di gara nella competizione.
Il Milan ha effettuato 40 tackle in questa Serie A, meno solo di Inter (35), Udinese avversario di giornata (34) e Napoli (32), allo stesso tempo i rossoneri sono terzi per percentuale di contrasti vinti (68% – 27/40), mentre i bianconeri sono 14° (56% - 19/34).
Solo l’Atalanta (10) ha registrato più attacchi verticali rispetto al Milan in questa Serie A (sette come il Sassuolo), quella rossonera è anche l’unica formazione ad aver segnato da questa situazione nel torneo in corso
L’Udinese ha raccolto sette punti dopo le prime tre partite di questo campionato, e solo due volte ha raggiunto almeno quota 10 dopo le prime quattro gare di una singola edizione del torneo (considerando da sempre tre punti a vittoria): 10 nel 2000/01 e nel 2024/25; inoltre, potrebbe ottenere tre successi nei primi quattro match giocati per la quarta volta nella sua storia (precedentemente nel 2000/01, 2014/15 e 2024/25).
Udinese, le scelte di formazione
Runjaic schiera un 4-4-2 con Bravo e Davis in attacco. Ehizibue sulla linea dei difensori. Alto a sinistro gioca Ekkelenkamp
Milan, le scelte di formazione
Allegri scelglie Pulisic alle spalle di Gimenez. Conferma per Rabiot a centrocampo, c'è anche Modric con Fofana. Terracciano gioca al posto di Maignan.
Il Milan è andato a segno in 10 delle ultime 11 trasferte contro l’Udinese in Serie A, dopo che era rimasto a secco in tre delle precedenti cinque gare esterne contro i friulani nella competizione; in particolare, i rossoneri hanno realizzato sette gol nelle ultime due sfide fuori casa contro i bianconeri, tanti quanti nelle precedenti sette contro questi avversari nel massimo torneo.
Dall’inizio degli anni 2000, solo contro Bologna (28) e Cagliari (29), il Milan ha vinto più partite in Serie A che contro l’Udinese (27), inoltre quella friulana è anche la formazione contro cui i rossoneri hanno realizzato più reti nel periodo nella massima serie (93).
Il Milan (100) è una delle quattro squadre che l’Udinese ha incontrato almeno 100 volte in Serie A, insieme a Roma, Juventus (entrambe 102) e Inter (105).
UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Atta, Zarraga, Karlström, Ekkelenkamp; Bravo, Davis. All. Runjaic
MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Giménez. All. Allegri
Statistiche e curiosità
Il Milan ha vinto le ultime tre sfide contro l'Udinese in campionato con uno score di 8-2 nel periodo; solo una volta i rossoneri hanno registrato più successi consecutivi contro i friulani in Serie A: sette tra il 1998 e il 2001.
Milan vittorioso nelle ultime due trasferte con l'Udinese in Serie A
Il Milan ha vinto le ultime due trasferte contro l'Udinese in Serie A dopo che aveva ottenuto solo due successi nelle precedenti sette gare esterne contro i friulani (2 pareggi, 3 sconfitte); i rossoneri non vincono tre match fuori casa di fila contro i bianconeri in campionato dal periodo tra il 2006 e il 2008.
Udinese imbattuta nelle prime tre stagionali in due stagioni di fila
L'Udinese è rimasta imbattuta nelle prime tre partite stagionali di Serie A in due edizioni consecutive del torneo per la prima volta nella sua storia (sette punti sia nel 2025/26 che nel 2024/25). I friulani, inoltre, potrebbero evitare la sconfitta in tutte le prime quattro partite stagionali nel massimo campionato solo per la quinta volta nella loro storia, dopo il 2024/25 (3 vittorie, 1 pareggio), il 2011/12 (2 vittorie, 2 pareggi), il 2000/01 (3 vittorie, 1 pareggio) e il 1982/83 (1 vittoria, 3 pareggi).
Udinese a caccia del secondo successo con le milanesi
Dopo il successo per 2-1 contro l'Inter lo scorso 31 agosto, l'Udinese potrebbe vincere sia contro il Milan che contro l'Inter in un singolo girone tra andata e ritorno in Serie A per la prima volta dal 2012/13 (girone d'andata)
Milan, due clean sheet nelle ultime due di campionato
Il Milan non ha subito gol nelle ultime due partite di campionato e potrebbe registrare tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2023; quella è stata anche l'ultima volta che i rossoneri hanno ottenuto tre successi consecutivi senza concedere gol in campionato.
Milan a caccia della seconda vittoria consecutiva in trasferta
Il Milan potrebbe vincere entrambe le prime due trasferte stagionali di Serie A solo per la terza volta negli ultimi 21 campionati, dopo il 2023/24 e il 2020/21. Nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), invece, solo una volta i rossoneri non hanno subito alcun gol nelle prime due gare fuori casa stagionali di Serie A: nel 2006/07.
Milan squadra che ha subito il minor numero di tiri
Il Milan è sia la squadra che ha subito il minor numero di tiri totali (16) sia quella che ha registrato il valore più basso di Expected Goals contro (0.7) in questo inizio di stagione nei maggiori cinque campionati europei
Il Milan è la squadra che ha colpito più pali finora
Il Milan è la squadra che ha colpito più legni in questo avvio di stagione nei maggiori cinque campionati europei: ben sei in tre match, di cui tre presi da Santiago Giménez (altro record).
Kristensen giocatore con più duelli vinti e più respinte
Thomas Kristensen è sia il giocatore che ha vinto il maggior numero di duelli aerei (19) sia quello che ha registrato più respinte difensive (34) in questo avvio di campionato di Serie A.
Modric a caccia del secondo gol di fila con il Milan
Dopo il gol nell'ultimo match di Serie A, Luka Modric potrebbe segnare in due presenze di fila solo per la terza volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei, dopo il gennaio 2019 e il dicembre 2020 (in entrambi i casi con il Real Madrid). Più nel dettaglio, dopo l'assist contro il Lecce e la rete contro il Bologna, il croato potrebbe prendere parte ad un gol in tre partite consecutive in campionato per la prima volta dal dicembre 2020