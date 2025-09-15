I precedenti
La Juventus ha vinto sei delle ultime sette sfide contro l'Hellas Verona in campionato (1 pareggio), registrando sei clean sheet nel periodo con uno score di 12-2.
La 4^ giornata prosegue al Bentegodi, dove la Juventus è ospite del Verona. Zanetti conferma la coppia d'attacco Orban-Giovane, con Bernede a supporto. Tudor cambia qualcosa rispetto alla Champions: Conceiçao e Yildiz dal 1' alle spalle di Vlahovic, in difesa c'è Gatti. Gli esterni sono Joao Mario e Cambiaso. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18
VERONA (3-4-1-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bradaric; Bernede; Orban, Giovane. All. Zanetti
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor
Il Verona ha vinto 12 delle 34 sfide casalinghe contro la Juventus in Serie A (12 pareggi, 10 sconfitte) e contro nessuna squadra vanta più successi interni nel torneo (12 anche contro Napoli e Sampdoria). In più, solo contro il Bologna (13) gli scaligeri hanno pareggiato più partite interne che contro i bianconeri (12, al pari della Roma) nel massimo campionato.
L'Hellas Verona ha guadagnato due punti in questo campionato, dopo che in entrambe le precedenti due stagioni di Serie A ne aveva raccolti sei dopo le prime tre gare. Gli scaligeri hanno invece segnato al massimo un gol dopo le prime tre partite di una singola edizione di Serie A solo per la quarta volta nella loro storia, dopo il 2017/18 (uno), il 1996/97 (uno) e il 1991/92 (zero).
Il Verona ha vinto solo una delle ultime 14 partite casalinghe di campionato (6 pareggi, 7 sconfitte): 1-0 contro la Fiorentina lo scorso 23 febbraio con gol di Bernede al 95'. Gli scaligeri hanno però pareggiato cinque delle ultime sei gare al Bentegodi (1 ko), incluse le tre più recenti - l'ultima volta che hanno registrato quattro pareggi interni di fila in Serie A risale al periodo tra il dicembre 1982 e il febbraio 1983, con Osvaldo Bagnoli allenatore.
La Juventus ha ottenuto il successo in tutte le prime tre partite in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2018/19, con Massimiliano Allegri allenatore; in quel caso i bianconeri vinsero tutte le prime otto partite in campionato.
La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque partite di campionato e l'ultima volta che ha ottenuto almeno sei successi di fila in Serie A risale al periodo tra ottobre 2022 e gennaio 2023: otto in quel caso, con Massimiliano Allegri allenatore.
Nessuna squadra ha mandato in gol più giocatori diversi rispetto alla Juventus in questo campionato: sei al pari dell'Inter; dall'altra parte, l'Hellas Verona ne conta solo uno (Suat Serdar) - come altre cinque formazioni - e solo il Pisa (zero, unico gol arrivato da un'autorete) ha fatto peggio.
Giovane dell'Hellas Verona è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di conclusioni sia totali (14) che nello specchio (otto) senza segnare in questa avvio di stagione nei maggiori cinque campionati europei. Queste sue conclusioni hanno però registrato un valore complessivo di Expected Goals di 0.84.
Dopo la rete contro l'Inter nel match più recente, Kenan Yildiz potrebbe segnare in due presenze di fila per la prima volta in Serie A. Tutte le cinque reti del fantasista turco nel torneo nell'anno solare 2025 sono arrivate nel 1° tempo e solo Scott McTominay e Mateo Retegui (sette entrambi) hanno fatto meglio nella prima frazione di gioco nel periodo - a cinque anche Assane Diao.
Dusan Vlahovic ha segnato sei reti contro l'Hellas Verona in campionato e solo contro il Cagliari (otto) ne conta di più in Serie A (a quota sei altre quattro squadre); inoltre, quattro di queste sei reti contro gli scaligeri sono arrivate su rigore - record per il serbo dal dischetto nel torneo.