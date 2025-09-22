La sfida di Marassi chiude la 5^ giornta del campionato di Serie A: si affrontano Genoa e Lazio. Sarri in emergenza a centrocampo con i forfait di Rovella e Dele Bashiru, giocano Cataldi e Basic. Davanti gioca Castellanos con Dia alle spalle. Vieira con Colombo terminale offensivo e Ellertsson, Malinovskyi e Vitinha sulla trequarti. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD