Genoa-Lazio, il risultato in diretta LIVE
La sfida di Marassi chiude la 5^ giornta del campionato di Serie A: si affrontano Genoa e Lazio. Sarri in emergenza a centrocampo con i forfait di Rovella e Dele Bashiru, giocano Cataldi e Basic. Davanti gioca Castellanos con Dia alle spalle. Vieira con Colombo terminale offensivo e Ellertsson, Malinovskyi e Vitinha sulla trequarti. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
in evidenza
Mentre il Genoa non ha ancora trovato alcuna rete nel corso della prima frazione di gioco in questa Serie A, la Lazio ha realizzato il 75% dei propri gol proprio nel primo tempo (3/4): record in percentuale nel campionato in corso.
Dopo i due 0-1 contro Sassuolo e Roma, i biancocelesti potrebbero perdere tre match di fila in Serie A senza riuscire a segnare per la prima volta da marzo 2013 (0-3 contro il Milan, 0-2 contro la Fiorentina e 0-1 contro il Torino), con Vladimir Petkovic in panchina.
Considerando anche la fine dello scorso campionato, il Genoa ha conquistatato appena sette punti nelle ultime 11 gare di Serie A (0.64 in media a partita), tanti quanti ne aveva collezionati nelle precedenti quattro (1.75 a gara).
Il punteggio più frequente tra Genoa e Lazio in Serie A è l’1-1, finale di 12 incontri, l’ultimo dei quali il 3 gennaio 2021 al Luigi Ferraris (reti di Ciro Immobile e Mattia Destro).
La formazione della Lazio in grafica
Nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17) La Lazio ha segnato 39 gol in 16 confronti con il Genoa in Serie A (2.4 in media a gara): record di marcature per i biancocelesti contro una singola avversaria nel periodo.
La formazione del Genoa in grafica
Genoa, le scelte di formazione
Vieira senza grossi problemi manda in campo Colombo come terminale offensivo. La linea della trequarti è composta da Ellertsson, Malinovskyi e Vitinha. Frendrup e Masini la collaudata diga di centrocampo
Lazio, le scelte di formazione
Sarri in difficoltà a centrocampo a causa delle assenze di Rovella e Dele Bashiru, giocano Cataldi e Basic. Sulle corsie d'attacco Cancellieri e Zaccagni, davanti Castellanos con Dia che potrebbe agire alle spalle dell'argentino
Lo spogliatoio della Lazio a Marassi
Questa sarà solo la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) che Genoa e Lazio s’incontreranno separate da un solo punto in classifica avendo giocato entrambe almeno quattro partite: l’unico precedente risale al 2007/08, quando i liguri si presentarono all’Olimpico alla 18^ giornata con un vantaggio di un punto sui biancocelesti e vinsero lo scontro diretto grazie ad un 2-1 in trasferta
Le formazioni ufficiali
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. All. Vieira
LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Sarri
Statistiche e curiosità
La Lazio ha vinto tutte le ultime tre partiite di Serie A giocate contro il Genoa, senza subire gol, e potrebbe collezionare quattro successi consecutivi contro la squadra ligure per la prima volta nel massimo campionato.
Il Genoa ha perso 12 delle ultime 18 partite (3 vittorie, 3 pareggi) giocate contro la Lazio in Serie A; nel periodo (dal 2015/16), soltanto contro la Juventus la squadra ligure ha subito più sconfitte (13) nel torneo che contro i capitolini - 12 ko anche contro Atalanta, Roma e Inter.
Il Genoa ha vinto soltanto due delle ultime 19 partite (6 pareggi, 11 sconfitte) giocate al Luigi Ferraris contro le due squadre della Capitale in Serie A: quella per 4-1, contro la Roma nel settembre 2023, e quella contro la Lazio, nel febbraio 2019, per 2-1, quando sulla panchina del Grifone sedeva Cesare Prandelli
Il Genoa non ha vinto nessuna delle prime quattro partite di questo campionato (2 pareggi, 2 sconfitte) e potrebbe restare senza successi nelle prime cinque gare giocate di un singolo torneo di Serie A solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo quella del 2017/18, con Ivan Juric in panchina (la vittoria in quella stagione arrivò all'ottavo turno contro il Cagliari).
La Lazio ha subito tre ko nelle prime quattro partite (1 vittoria) di questo campionato e potrebbe registrare quattro sconfitte nelle prime cinque gare giocate di un singolo torneo di Serie A per la prima volta nella sua storia. Inoltre, dopo i passi falsi contro Sassuolo e Roma senza reti all'attivo, i biancocelesti potrebbero perdere tre match di fila senza segnare per la prima volta nella competizione da marzo 2013 (vs Milan, Fiorentina e Torino), con Vladimir Petkovic come allenatore.
La Lazio ha perso le prime due trasferte di questa Serie A e potrebbe subire tre ko nelle prime tre gare esterne di un massimo torneo per la prima volta dal 1969/70. Inoltre, i capitolini potrebbero subire tre sconfitte esterne di fila per la prima volta nella competizione da maggio 2021 (quattro in quel caso, delle quali le ultime tre senza segnare).
La Lazio ha raccolto soltanto tre punti nei primi quattro match del torneo in corso; considerando le squadre presenti sia in questo che nello scorso campionato, nessuna è peggiorata più dei biancocelesti rispetto alle prime quattro sfide della Serie A 2024/25: -4 punti, come il Torino.
Il Genoa è la squadra che conta il maggior numero di lanci lunghi in questo campionato (110, dei quali 31 andati a buon fine - meno soltanto del Pisa primo con 32); la Lazio invece ne ha effettuati soltanto 39 (di cui nove con successo) nei primi quattro turni di questa Serie A: più solo del Milan, fanalino di coda in questa graduatoria con 35.
Lorenzo Colombo - una rete contro la Lazio in Serie A nel gennaio 2023 con il Lecce - in caso di gol contro i biancocelesti diventerebbe solo il secondo giocatore ad andare a bersaglio con quattro maglie diverse nelle ultime quattro stagioni del massimo torneo (finora Lecce, Monza ed Empoli), dopo Andrea Belotti (Roma, Fiorentina, Como e Cagliari per il Gallo).
Nelle ultime due stagioni di Serie A, Mattia Zaccagni ha subito 114 interventi fallosi: 65 in più rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra nel torneo (a 49 Valentín Castellanos) e meno soltanto di Bruno Guimarães (119) nei cinque maggiori campionati europei nel periodo.