Il Parma trova la prima vittoria in campionato contro il Torino. Al Tardini la doppietta di Pellegrino regala i 3 punti a Cuesta. Per l'attaccante sono i primi gol in questa Serie A: al 36' è perfetto dal dischetto, al 72' invece con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo riporta in vantaggio i suoi. Nel mezzo il pareggio di Ngonge al 50' e un gol annullato allo stesso Pellegrino nel secondo tempo. Guarda gli HIGHLIGHTS

