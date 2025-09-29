Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
PAR2
TOR1
GEN0
LAZ3
Serie AGiornata 5 - lunedì 29 settembre 2025Giornata 5 - lun 29 set
Fine
Parma
Pellegrino M. 36' (Rig.), 72'
2 - 1
Torino
Ngonge C. 50'
Parma
Pellegrino M. 36' (Rig.), 72'
2 - 1 Torino
Ngonge C. 50'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Parma-Torino 2-1: video, gol e highlights

Il Parma trova la prima vittoria in campionato contro il Torino. Al Tardini la doppietta di Pellegrino regala i 3 punti a Cuesta. Per l'attaccante sono i primi gol in questa Serie A: al 36' è perfetto dal dischetto, al 72' invece con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo riporta in vantaggio i suoi. Nel mezzo il pareggio di Ngonge al 50' e un gol annullato allo stesso Pellegrino nel secondo tempo. Guarda gli HIGHLIGHTS

PARMA-TORINO 2-1: IL RACCONTO DELLA PARTITA - LE PAGELLE