Serie AGiornata 5 - lunedì 29 settembre 2025Giornata 5 - lun 29 set
Fine
0 - 3
0 - 3
Genoa-Lazio 0-3: video, gol e highlights
Tre-quarti degli attaccanti di Sarri vanno a segno nella vittoria della Lazio a Marassi per 3-0 contro il Genoa. I biancocelesti si gettano alle spalle i ko con Sassuolo e nel derby. A inizio gara la sblocca Cancellieri. Taty segna alla mezz'ora. Nel secondo tempo la squadra di Vieira ci prova, gli viene revocato un rigore per fallo di mani di Romagnoli. Zaccagni fa 3-0 dopo un palo di Cancellieri. La Lazio sale a quota sei punti