Serie AGiornata 5 - sabato 27 settembre 2025Giornata 5 - sab 27 setAllianz Stadium
Juventus
18:00
Atalanta
Juventus18:00 Atalanta
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • NOTIZIE

Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Tudor a sorpresa sceglie l'ex Koopmeiners titolare a centrocampo, assieme a Thuram: in panchina Locatelli. In attacco c'è Openda, con Adzic e Yildiz alle sue spalle. In difesa rientra Bremer, con Kalulu che si allarga a destra. Nell'Atalanta confermato l'attacco che ha battuto il Torino: Krstovic riferimento offensivo, con Sulemana e Samardzic sulla trequarti. Senza Hien in difesa, Juric sceglie Djimsiti al centro. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda. All. Tudor
 

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Sulemana, Samardzic; Krstovic. All. Juric

LIVE

Cosa è successo oggi intanto oggi in Serie A

La quinta giornata si è aperta con il pareggio tra Como e Cremonese, rivelazioni di questo inizio di campionato

Ahanor debutta sempre contro la Juve

Particolare la storia del 17enne Ahanor, che proprio un anno fa (era il 28 settembre 2024) debuttava in Serie A (con la maglia del Genoa) contro la Juventus. Oggi, nuovamente contro i bianconeri, il suo debutto da titolare con l'Atalanta (dopo il buon ingresso contro il Torino al posto dell'infortunato Hien)

Juve, debutto dal 1' per Openda e Adzic

Tudor sceglie titolare Koopmeiners al posto del capitano Locatelli, dando un'altra chance all'ex Atalanta, ma ci sono anche altri due importanti presenze dal 1': sia per Adzic che per Openda si tratta infatti del debutto da titolari con la Juventus

Atalanta, le scelte di Juric

Senza Hien in difesa, la scelta di Juric ricade su Djimsiti al centro, con Kossounou e Ahanor. A sinistra Bellanova dal 1’ (contro il Torino era partito Zalewski), invariato il resto della linea di centrocampo: De Roon-Pasalic in mezzo, Zappacosta a destra. Juric non cambia nemmeno in attacco, confermando il tridente con Samardzic e Sulemana dietro a Krstovic. Parte ancora dalla panchina Lookman

  • ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Ivan Juric

Juventus, le scelte di Tudor

Rispetto all’ultima gara contro il Verona, Tudor cambia in ogni reparto. A partire dal centravanti: parte titolare Openda al posto di Vlahovic; sulla trequarti non c’è Conceiçao (nemmeno convocato) e allora assieme a Yildiz gioca Adzic. A centrocampo riecco dal 1’ l’ex di turno, Koopmeiners, con Locatelli dalla panchina. In difesa rientra Bremer, e allora Kalulu si allarga sulla destra

  • JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda. All. Igor Tudor

Atalanta allo Stadium con la terza maglia: il significato

Nerazzurri oggi in campo con la terza divisa, una maglia che nel suo motivo ondulato "richiama i capelli fluenti della ninfa Atalanta" mentre "tre linee diagonali attraversano lo sfondo arancione brillante, simbolo dell’energia e dello spirito dei tifosi atalantini".

statistiche

L'Atalanta è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide  contro la Juventus in Serie A (3 vittorie, 7 pareggi), l'unico successo  bianconero nel periodo risale al 7 maggio 2023 (2-0 a Bergamo); la Dea  non aveva vinto alcuna delle precedenti 30 gare contro i piemontesi nel  torneo (6 pareggi, 24 sconfitte).

statistiche

Nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2016/17) la sfida tra Juventus e Atalanta è quella con più pareggi nel torneo: 11 su 18 partite (completano quattro successi piemontesi e tre lombardi).

statistiche

L'Atalanta è  rimasta imbattuta nelle ultime sette gare all'Allianz Stadium in  campionato (2 vittorie, 5 pareggi), solo contro il Torino (nove tra il  1973 e il 1980) i bianconeri hanno registrato una striscia più lunga  senza successi casalinghi in Serie A. In più, dopo il 4-0 dello scorso 9  marzo, la Dea potrebbe vincere due trasferte di fila contro la Juventus  solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra gennaio e  ottobre 1989 con Emiliano Mondonico allenatore.

statistiche

La Juventus ha  vinto 10 delle ultime 11 partite all'Allianz Stadium in Serie A,  perdendo solo contro l'Atalanta lo scorso 9 marzo; nessuna squadra ha  una percentuale più alta di successi casalinghi nell'anno solare 2025  nei Big5 campionati europei: 91%, al pari del Monaco (10/11) - min. due  gare.

statistiche

L’Atalanta è imbattuta  in questo campionato (2 vittorie, 2 pareggi) e nelle precedenti 16  stagioni di Serie A solo nel 2022/23 non ha registrato alcuna sconfitta  nelle prime cinque partite di un torneo (4 vittorie, 1 pareggio in quel  caso).

statistiche

L'Atalanta ha perso solo una  delle ultime 18 trasferte in campionato (13 vittorie, 4 pareggi): 0-1  contro la Fiorentina lo scorso 30 marzo; nel periodo la Dea ha segnato  41 reti (2.3 di media) ed ha mantenuto 11 volte la porta inviolata fuori casa.

statistiche

La Juventus arriva da  sei successi casalinghi di fila in campionato e potrebbe vincere sette  gare consecutive all'Allianz Stadium in Serie A per la prima volta dal  periodo tra gennaio e marzo 2021, con Andrea Pirlo allenatore.

statistiche

La Juventus è  la squadra che ha segnato più reti da fuori area in questo campionato  (tre); più in generale, a partire dalla scorsa stagione Atalanta (14) e  Juventus (11) sono due delle tre squadre (a quota 11 anche la Roma) che  hanno realizzato più gol dalla distanza in Serie A.

statistiche

Nelle  due partite in cui è partito titolare in questa stagione con la  Juventus tra tutte le competizioni (escluso il Mondiale per club), Dusan  Vlahovic non ha né segnato né fornito assist, mentre nelle tre  gare in cui è subentrato ha preso parte a cinque gol (quattro reti e un  assist). Il serbo ha segnato cinque gol contro l'Atalanta in campionato,  con una rete in media ogni 88 minuti - record per lui di minuti/gol tra  le avversarie attualmente presenti in Serie A.

statistiche

Nikola Krstovic (due  reti e tre assist) è uno dei due giocatori ad aver preso parte a più  gol in questo avvio di stagione in Serie A: cinque, al pari di Nico Paz;  il montenegrino potrebbe essere coinvolto in almeno un gol in quattro  presenze di fila per la prima volta in Serie A. Tuttavia, la Juventus è  una delle quattro squadre contro cui il classe 2000 ha disputato più  sfide (quattro) senza segnare nel massimo campionato italiano, insieme a  Udinese, Napoli e Bologna.