L'Atalanta è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide contro la Juventus in Serie A (3 vittorie, 7 pareggi), l'unico successo bianconero nel periodo risale al 7 maggio 2023 (2-0 a Bergamo); la Dea non aveva vinto alcuna delle precedenti 30 gare contro i piemontesi nel torneo (6 pareggi, 24 sconfitte).
Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Tudor a sorpresa sceglie l'ex Koopmeiners titolare a centrocampo, assieme a Thuram: in panchina Locatelli. In attacco c'è Openda, con Adzic e Yildiz alle sue spalle. In difesa rientra Bremer, con Kalulu che si allarga a destra. Nell'Atalanta confermato l'attacco che ha battuto il Torino: Krstovic riferimento offensivo, con Sulemana e Samardzic sulla trequarti. Senza Hien in difesa, Juric sceglie Djimsiti al centro. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18
LE FORMAZIONI UFFICIALI
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda. All. Tudor
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Sulemana, Samardzic; Krstovic. All. Juric
Cosa è successo oggi intanto oggi in Serie A
La quinta giornata si è aperta con il pareggio tra Como e Cremonese, rivelazioni di questo inizio di campionato
Ahanor debutta sempre contro la Juve
Particolare la storia del 17enne Ahanor, che proprio un anno fa (era il 28 settembre 2024) debuttava in Serie A (con la maglia del Genoa) contro la Juventus. Oggi, nuovamente contro i bianconeri, il suo debutto da titolare con l'Atalanta (dopo il buon ingresso contro il Torino al posto dell'infortunato Hien)
Juve, debutto dal 1' per Openda e Adzic
Tudor sceglie titolare Koopmeiners al posto del capitano Locatelli, dando un'altra chance all'ex Atalanta, ma ci sono anche altri due importanti presenze dal 1': sia per Adzic che per Openda si tratta infatti del debutto da titolari con la Juventus
Atalanta, le scelte di Juric
Senza Hien in difesa, la scelta di Juric ricade su Djimsiti al centro, con Kossounou e Ahanor. A sinistra Bellanova dal 1’ (contro il Torino era partito Zalewski), invariato il resto della linea di centrocampo: De Roon-Pasalic in mezzo, Zappacosta a destra. Juric non cambia nemmeno in attacco, confermando il tridente con Samardzic e Sulemana dietro a Krstovic. Parte ancora dalla panchina Lookman
Juventus, le scelte di Tudor
Rispetto all’ultima gara contro il Verona, Tudor cambia in ogni reparto. A partire dal centravanti: parte titolare Openda al posto di Vlahovic; sulla trequarti non c’è Conceiçao (nemmeno convocato) e allora assieme a Yildiz gioca Adzic. A centrocampo riecco dal 1’ l’ex di turno, Koopmeiners, con Locatelli dalla panchina. In difesa rientra Bremer, e allora Kalulu si allarga sulla destra
Atalanta allo Stadium con la terza maglia: il significato
Nerazzurri oggi in campo con la terza divisa, una maglia che nel suo motivo ondulato "richiama i capelli fluenti della ninfa Atalanta" mentre "tre linee diagonali attraversano lo sfondo arancione brillante, simbolo dell’energia e dello spirito dei tifosi atalantini".
Nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2016/17) la sfida tra Juventus e Atalanta è quella con più pareggi nel torneo: 11 su 18 partite (completano quattro successi piemontesi e tre lombardi).
L'Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime sette gare all'Allianz Stadium in campionato (2 vittorie, 5 pareggi), solo contro il Torino (nove tra il 1973 e il 1980) i bianconeri hanno registrato una striscia più lunga senza successi casalinghi in Serie A. In più, dopo il 4-0 dello scorso 9 marzo, la Dea potrebbe vincere due trasferte di fila contro la Juventus solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra gennaio e ottobre 1989 con Emiliano Mondonico allenatore.
La Juventus ha vinto 10 delle ultime 11 partite all'Allianz Stadium in Serie A, perdendo solo contro l'Atalanta lo scorso 9 marzo; nessuna squadra ha una percentuale più alta di successi casalinghi nell'anno solare 2025 nei Big5 campionati europei: 91%, al pari del Monaco (10/11) - min. due gare.
L’Atalanta è imbattuta in questo campionato (2 vittorie, 2 pareggi) e nelle precedenti 16 stagioni di Serie A solo nel 2022/23 non ha registrato alcuna sconfitta nelle prime cinque partite di un torneo (4 vittorie, 1 pareggio in quel caso).
L'Atalanta ha perso solo una delle ultime 18 trasferte in campionato (13 vittorie, 4 pareggi): 0-1 contro la Fiorentina lo scorso 30 marzo; nel periodo la Dea ha segnato 41 reti (2.3 di media) ed ha mantenuto 11 volte la porta inviolata fuori casa.
La Juventus arriva da sei successi casalinghi di fila in campionato e potrebbe vincere sette gare consecutive all'Allianz Stadium in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e marzo 2021, con Andrea Pirlo allenatore.
La Juventus è la squadra che ha segnato più reti da fuori area in questo campionato (tre); più in generale, a partire dalla scorsa stagione Atalanta (14) e Juventus (11) sono due delle tre squadre (a quota 11 anche la Roma) che hanno realizzato più gol dalla distanza in Serie A.
Nelle due partite in cui è partito titolare in questa stagione con la Juventus tra tutte le competizioni (escluso il Mondiale per club), Dusan Vlahovic non ha né segnato né fornito assist, mentre nelle tre gare in cui è subentrato ha preso parte a cinque gol (quattro reti e un assist). Il serbo ha segnato cinque gol contro l'Atalanta in campionato, con una rete in media ogni 88 minuti - record per lui di minuti/gol tra le avversarie attualmente presenti in Serie A.
Nikola Krstovic (due reti e tre assist) è uno dei due giocatori ad aver preso parte a più gol in questo avvio di stagione in Serie A: cinque, al pari di Nico Paz; il montenegrino potrebbe essere coinvolto in almeno un gol in quattro presenze di fila per la prima volta in Serie A. Tuttavia, la Juventus è una delle quattro squadre contro cui il classe 2000 ha disputato più sfide (quattro) senza segnare nel massimo campionato italiano, insieme a Udinese, Napoli e Bologna.