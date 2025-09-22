Nelle due partite in cui è partito titolare in questa stagione con la Juventus tra tutte le competizioni (escluso il Mondiale per club), Dusan Vlahovic non ha né segnato né fornito assist, mentre nelle tre gare in cui è subentrato ha preso parte a cinque gol (quattro reti e un assist). Il serbo ha segnato cinque gol contro l'Atalanta in campionato, con una rete in media ogni 88 minuti - record per lui di minuti/gol tra le avversarie attualmente presenti in Serie A.