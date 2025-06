Sei maglie della prossima Serie A sono già ufficiali e sono state presentate dai club: le ultime in ordine di tempo sono state quelle di Parma, Inter e Milan, ma anche Juve, Fiorentina e Cagliari ne hanno già svelata una a testa. E non mancano le classiche anticipazioni dal portale specializzato 'Footy Headlines'. Qui la raccolta in vista del 2025/26

