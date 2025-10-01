Lazio-Torino, il risultato in diretta LIVE
Emergenza per Sarri, costretto a rinunciare anche a Zaccagni per un affaticamento muscolare: al suo posto c'è Pedro. Davanti Castellanos-Dia, sulle fasce tornano Hysaj e Tavares. L'ex Baroni, con la panchina a rischio, si affida ancora a Simeone in attacco, con Ngonge e Vlasic alle sue spalle. Diretta sull'app DAZN e ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
2' - Due tentativi velleitari, uno per parte. Ngonge con il destro da fuori murato da Gila, Basic con il tiro dalla distanza che termina alto
Squadre in campo!
- LAZIO (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Basic, Cataldi, Pedro; Dia, Castellanos. All. Sarri
- TORINO (4-3-2-1): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Tameze, Asllani, Casadei; Ngonge, Vlasic; Simeone. All. Baroni
- Arbitro: Marco Piccinini
Torino, le scelte di Baroni
Gara da ex con la panchina in bilico per Baroni. Senza Anjorin e Ismajli, la difesa passa a 4 con Pedersen e Lazaro terzini: in mezzo Coco-Maripan. Simeone confermato davanti con Ngonge e Vlasic alle spalle
Lazio, le scelte di Sarri
Prosegue l'emergenza per la Lazio, che perde anche Zaccagni per un affaticamento muscolare. Al suo posto gioca largo a sinistra Pedro, con Castellanos-Dia in attacco. Non sono disponibili nemmeno Marusic e Pellegrini che si aggiungono a Rovella, Vecino e allo squalificato Guendouzi.In difesa sulle fasce tornano Hysai e Tavares dal primo minuto. In mezzo a centrocampo confermato Basic chefarà coppia con Cataldi
La Lazio è rimasta imbattuta in 11 (6 vittorie, 5 pareggi) delle ultime 12 sfide disputate contro il Torino in Serie A, comprese tutte le ultime quattro (3 vittorie, 1 pareggio); fa eccezione nel periodo, la sconfitta per 0-1, all'Olimpico, del 22 aprile 2023 (rete di Ivan Ilic).
La Lazio è la squadra contro la quale il Torino ha pareggiato il maggior numero di incontri in Serie A: 59, sui 140 totali (il 42%), compreso l'ultimo (1-1 lo scorso 31 marzo, con gol di Adam Marusic per i biancocelesti e Gvidas Gineitis per i granata).
Il Torino ha vinto l'ultima trasferta giocata all'Olimpico contro la Roma (1-0), alla terza giornata di questo campionato; i granata potrebbero conquistare due successi in questo stadio soltanto per la terza volta nella stessa stagione di un torneo di Serie A, dopo il 1992/93 con Emiliano Mondonico e il 1974/75 con Edmondo Fabbri alla guida.
Dopo quattro sconfitte nelle precedenti cinque gare (1 vittoria), la Lazio ha vinto nell'ultimo turno di campionato contro il Genoa (3-0); i biancocelesti potrebbero collezionare due successi consecutivi in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio, e con annesso 'clean sheet' per la prima volta da novembre 2024: in entrambi i casi con Marco Baroni come allenatore.
La Lazio ha perso due delle ultime tre gare (1 vittoria) casalinghe in Serie A - tante quante nelle precedenti 23 sfide interne nel torneo (11 vittorie, 10 pareggi) - compresa la più recente contro la Roma; i biancocelesti potrebbero subire almeno due ko casalinghi di fila nella competizione per la prima volta da febbraio-marzo 2024: tre in quel caso, con Maurizio Sarri in panchina.
Il Torino ha perso cinque delle ultime sei trasferte (1 vittoria) di campionato, dopo che aveva subito soltanto un ko nelle precedenti nove gare esterne di Serie A (2 vittorie, 6 pareggi); tuttavia, l'unica vittoria conquistata dai granata in queste ultime sfide giocate lontano da casa nel massimo torneo è arrivata proprio all'Olimpico: 1-0, contro la Roma lo scorso 14 settembre, con rete di Giovanni Simeone.
La Lazio è la squadra con la più bassa percentuale di cross su azione andati a buon fine in questo campionato: il 12% (5/41); soltanto il Bayer Leverkusen conta una percentuale più bassa di riuscita (l'8%) nei cinque maggiori campinati europei in corso.
Alla Lazio ha raccolto soltanto sei punti in questo inizio di campionato, frutto di due vittorie; in caso di sconfitta contro il Torino, sarebbe la peggior partenza per i biancocelesti nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) dopo le prime sei gare giocate di un torneo di Serie A.
Valentín Castellanos ha sia segnato che fornito assist in due dei cinque match giocati in questo campionato, compreso l'ultimo contro il Genoa; dall'esordio in Serie A (2023/24), soltanto Romelu Lukaku conta più partite (sei) in cui è sia andato in gol che servito un passaggio vincente rispetto all'attaccante della Lazio nel massimo torneo: cinque, al pari di Christian Pulisic e Mateo Retegui.