Valentín Castellanos ha sia segnato che fornito assist in due dei cinque match giocati in questo campionato, compreso l'ultimo contro il Genoa; dall'esordio in Serie A (2023/24), soltanto Romelu Lukaku conta più partite (sei) in cui è sia andato in gol che servito un passaggio vincente rispetto all'attaccante della Lazio nel massimo torneo: cinque, al pari di Christian Pulisic e Mateo Retegui.