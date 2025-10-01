Esplora tutte le offerte Sky
Lazio-Torino, il risultato in diretta LIVE

Emergenza per Sarri, costretto a rinunciare anche a Zaccagni per un affaticamento muscolare: al suo posto c'è Pedro. Davanti Castellanos-Dia, sulle fasce tornano Hysaj e Tavares. L'ex Baroni, con la panchina a rischio, si affida ancora a Simeone in attacco, con Ngonge e Vlasic alle sue spalle. Diretta sull'app DAZN e ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

LIVE

2' - Due tentativi velleitari, uno per parte. Ngonge con il destro da fuori murato da Gila, Basic con il tiro dalla distanza che termina alto

calcio d'inizio!

Squadre in campo!

  • Arbitro: Marco Piccinini

Torino, le scelte di Baroni

Gara da ex con la panchina in bilico per Baroni. Senza Anjorin e Ismajli, la difesa passa a 4 con Pedersen e Lazaro terzini: in mezzo Coco-Maripan. Simeone confermato davanti con Ngonge e Vlasic alle spalle

Lazio, le scelte di Sarri

Prosegue l'emergenza per la Lazio, che perde anche Zaccagni per un affaticamento muscolare. Al suo posto gioca largo a sinistra Pedro, con Castellanos-Dia in attacco. Non sono disponibili nemmeno Marusic e Pellegrini che si aggiungono a Rovella, Vecino e allo squalificato Guendouzi.In difesa sulle fasce tornano Hysai e Tavares dal primo minuto. In mezzo a centrocampo confermato Basic chefarà coppia con Cataldi

  • LAZIO (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Basic, Cataldi, Pedro; Dia, Castellanos. All. Sarri
statistiche

La Lazio è rimasta imbattuta in 11 (6 vittorie, 5 pareggi) delle ultime 12 sfide disputate contro il Torino in  Serie A, comprese tutte le ultime quattro (3 vittorie, 1 pareggio); fa eccezione nel periodo, la sconfitta per 0-1, all'Olimpico, del 22 aprile  2023 (rete di Ivan Ilic).

statistiche

La Lazio è la squadra contro la quale il Torino ha  pareggiato il maggior numero di incontri in Serie A: 59, sui 140 totali  (il 42%), compreso l'ultimo (1-1 lo scorso 31 marzo, con gol di Adam  Marusic per i biancocelesti e Gvidas Gineitis per i granata).

statistiche

Il Torino ha  vinto l'ultima trasferta giocata all'Olimpico contro la Roma (1-0),  alla terza giornata di questo campionato; i granata potrebbero  conquistare due successi in questo stadio soltanto per la terza volta  nella stessa stagione di un torneo di Serie A, dopo il 1992/93 con  Emiliano Mondonico e il 1974/75 con Edmondo Fabbri alla guida.

statistiche

Dopo quattro sconfitte nelle precedenti cinque gare (1 vittoria), la Lazio ha  vinto nell'ultimo turno di campionato contro il Genoa (3-0); i  biancocelesti potrebbero collezionare due successi consecutivi in Serie A  per la prima volta dallo scorso febbraio, e con annesso 'clean sheet'  per la prima volta da novembre 2024: in entrambi i casi con Marco Baroni  come allenatore.

statistiche

La Lazio ha  perso due delle ultime tre gare (1 vittoria) casalinghe in Serie A -  tante quante nelle precedenti 23 sfide interne nel torneo (11 vittorie,  10 pareggi) - compresa la più recente contro la Roma; i biancocelesti  potrebbero subire almeno due ko casalinghi di fila nella competizione  per la prima volta da febbraio-marzo 2024: tre in quel caso, con  Maurizio Sarri in panchina.

statistiche

Il Torino ha  perso cinque delle ultime sei trasferte (1 vittoria) di campionato,  dopo che aveva subito soltanto un ko nelle precedenti nove gare esterne  di Serie A (2 vittorie, 6 pareggi); tuttavia, l'unica vittoria  conquistata dai granata in queste ultime sfide giocate lontano da casa  nel massimo torneo è arrivata proprio all'Olimpico: 1-0, contro la Roma  lo scorso 14 settembre, con rete di Giovanni Simeone.

statistiche

La Lazio è  la squadra con la più bassa percentuale di cross su azione andati a  buon fine in questo campionato: il 12% (5/41); soltanto il Bayer  Leverkusen conta una percentuale più bassa di riuscita (l'8%) nei cinque  maggiori campinati europei in corso.

statistiche

Alla Lazio ha  raccolto soltanto sei punti in questo inizio di campionato, frutto di  due vittorie; in caso di sconfitta contro il Torino, sarebbe la peggior  partenza per i biancocelesti nell'era dei tre punti a vittoria (dal  1994/95) dopo le prime sei gare giocate di un torneo di Serie A.

statistiche

Valentín Castellanos ha  sia segnato che fornito assist in due dei cinque match giocati in  questo campionato, compreso l'ultimo contro il Genoa; dall'esordio in  Serie A (2023/24), soltanto Romelu Lukaku conta più partite (sei) in cui  è sia andato in gol che servito un passaggio vincente rispetto  all'attaccante della Lazio nel massimo torneo: cinque, al pari di  Christian Pulisic e Mateo Retegui.