Atalanta-Como 1-1: video, gol e highlights
Finisce 1-1 la sfida tra Atalanta e Como, con la Dea che resta imbattuta dopo sei giornate. È proprio la squadra di Juric a sbloccare il punteggio al 6', quando Samardzic col mancino batte Butez. La risposta del Como arriva poco dopo il quarto d'ora: Perrone sbaglia la misura del cross ma il suo diventa un tiro che beffa Carnesecchi e, dopo un bacio al palo, finisce in rete. Fabregas resta a -1 dai bergamaschi