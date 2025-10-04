Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
LAZ3
TOR3
PAR0
LEC1
INT4
CRE1
ATA1
COM1
Serie AGiornata 6 - sabato 4 ottobre 2025Giornata 6 - sab 4 ott
Fine
Atalanta
Samardzic L. 6'
1 - 1
Como
Perrone M. 19'
Atalanta
Samardzic L. 6'
1 - 1 Como
Perrone M. 19'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Atalanta-Como 1-1: video, gol e highlights

Finisce 1-1 la sfida tra Atalanta e Como, con la Dea che resta imbattuta dopo sei giornate. È proprio la squadra di Juric a sbloccare il punteggio al 6', quando Samardzic col mancino batte Butez. La risposta del Como arriva poco dopo il quarto d'ora: Perrone sbaglia la misura del cross ma il suo diventa un tiro che beffa Carnesecchi e, dopo un bacio al palo, finisce in rete. Fabregas resta a -1 dai bergamaschi

PAGELLE - CLASSIFICA