ATA1
COM1
LAZ3
TOR3
PAR0
LEC1
INT4
CRE1
Serie AGiornata 6 - sabato 4 ottobre 2025Giornata 6 - sab 4 ott
Fine
Inter
Lautaro Martínez 6'Bonny A. 38'Dimarco F. 55'Barella N. 57'
4 - 1
Cremonese
Bonazzoli F. 87'
Inter
Lautaro Martínez 6'Bonny A. 38'Dimarco F. 55'Barella N. 57'
4 - 1 Cremonese
Bonazzoli F. 87'
Inter-Cremonese 4-1: video, gol e highlights

Un gol e tre assist: è Bonny il protagonista assoluto della nettissima vittoria dell'Inter sulla Cremonese. Prima l'assist per Lautaro, poi il 2-0 personale su cross di Dimarco. È sempre Bonny (alla prima da titolare come sostituto dell'infortunato Thuram) a servire i passaggi decisivi a Dimarco e Barella per i gol a inizio ripresa. Nel finale accorcia Bonazzoli. L'Inter di Chivu infila la quinta vittoria consecutiva tra campionato e coppa, primo ko in campionato per la Cremonese di Nicola

