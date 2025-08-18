Un gol e tre assist: è Bonny il protagonista assoluto della nettissima vittoria dell'Inter sulla Cremonese. Prima l'assist per Lautaro, poi il 2-0 personale su cross di Dimarco. È sempre Bonny (alla prima da titolare come sostituto dell'infortunato Thuram) a servire i passaggi decisivi a Dimarco e Barella per i gol a inizio ripresa. Nel finale accorcia Bonazzoli. L'Inter di Chivu infila la quinta vittoria consecutiva tra campionato e coppa, primo ko in campionato per la Cremonese di Nicola

CLASSIFICA - PAGELLE