Gasperini nel prepartita ha parlato a Dazn: "Rammarico per la partita con il Lille ma siamo già pronti per la Fiorentina. Baldanzi? Sta bene e al momento fa ottime cose, oggi può essere la partita giusta per lui. Dybala ha ripreso venerdì, vediamo cosa può succedere durante la gara. Se ci fosse un rigore? Potremmo chiedere di calciare tre angoli al posto del rigore, come si faceva da ragazzini. Scherzi a parte, se ci sono Dybala e Pellegrini sono loro gli specialisti, altrimenti ci sono Cristante e Koné, ha provato anche lui. Speriamo ci diano un rigore... "