Che gol di Kean! Una meraviglia
14' - Sblocca la Fiorentina con una conclusione da fuori potentissima di Kean
Al Franchi la Viola è ancora alla ricerca del suo primo successo in campionato. Pioli con Kean in attacco: alle sue spalle Gudmundsson e Fazzini. Nella Roma Dybala è tornato a disposizione ma parte fuori: davanti ancora Dovbyk, con dietro Baldanzi e Soulé. Panchina per Pellegrini. Angelino out per un attacco influenzale: a sinistra Tsimikas. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
10' - Squadre imprecise in questo avvio. Sembra complicata soprattutto l'intesa tra Dovbyk e i compagni, che in più di un'occasione non si sono trovati nei movimenti
3' - Subito un giallo per Cristante. Dodo parte da destra, velocissimo, e si accentra puntando l'area. Arrivato al limite, Cristante lo stende per evitare guai
Prima dell'ingresso in campo di Fiorentina e Roma, giro di campo per Leonardo Fabbri, reduce dal bronzo ai Mondiali di Tokyo nel getto del peso: grande tifoso viola, è stato invitato oggi dal club che l'ha omaggiato anche con una maglia numero 10
Gasperini nel prepartita ha parlato a Dazn: "Rammarico per la partita con il Lille ma siamo già pronti per la Fiorentina. Baldanzi? Sta bene e al momento fa ottime cose, oggi può essere la partita giusta per lui. Dybala ha ripreso venerdì, vediamo cosa può succedere durante la gara. Se ci fosse un rigore? Potremmo chiedere di calciare tre angoli al posto del rigore, come si faceva da ragazzini. Scherzi a parte, se ci sono Dybala e Pellegrini sono loro gli specialisti, altrimenti ci sono Cristante e Koné, ha provato anche lui. Speriamo ci diano un rigore... "
Una vittoria che avrebbe significati diversi, oggi, per Fiorentina e Roma. La Viola infatti cerca ancora il primo successo in campionato (dopo 5 giornate: 3 pareggi e 2 sconfitte), mentre i giallorossi vincendo si prenderebbero la vetta solitaria della classifica, almeno per qualche ora (in attesa delle risposte di Napoli e Milan, che potrebbero poi riagguantare la squadra di Gasperini)
Quattro i cambi rispetto al Lille, con Dovbyk che torna dal 1’ al posto di Ferguson. Di fatto, Gasperini ripropone la Roma che ha vinto contro il Verona nell’ultima di campionato, cambiando un esterno e un trequartista: Tsimikas a sinistra per Angelino (out per un attacco influenzale) e, grande novità di giornata, Baldanzi al posto di Pellegrini. Dybala è recuperato ma parte fuori
Dopo la Conference, Pioli torna all’attacco “titolare” con Kean davanti. Alle sue spalle Fazzini e Gudmundsson. Rispetto alla gara di coppa, confermata invece la linea a 3 di difesa con Pongracic-Marì-Ranieri, così come gli esterni, Dodo e Gosens. In mezzo con Mandragora c’è Nicolussi Caviglia
La Fiorentina è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque sfide di Serie A contro la Roma (2 vittorie, 2 pareggi), anche se ha perso proprio la più recente (1-0 firmato da Artem Dovbyk, lo scorso 4 maggio); l'ultima volta che la Viola è stata sconfitta in due incontri di fila contro i giallorossi in campionato risale al 2021 (cinque ko consecutivi in quell'occasione).
La Fiorentina è imbattuta da quattro gare casalinghe di fila contro la Roma in Serie A (3 vittorie, 1 pareggio), parziale in cui ha segnato una media di 2.8 reti a incontro; l'ultima volta in cui i toscani hanno registrato una serie più lunga senza sconfitte interne contro questa avversaria nel torneo risale al 1989 - 23 in quel caso.
La Roma è andata a segno in 13 delle 14 più recenti sfide contro la Fiorentina in Serie A, per un totale di 24 reti (1.7 in media a gara) - l'unica eccezione è uno 0-2 del 9 maggio 2022.
La Fiorentina è ancora alla ricerca del suo primo successo in questo campionato (3 pareggi, 2 sconfitte); solo due volte in tutta la sua storia in Serie A non ha vinto nessuna delle prime sei gare stagionali: nel 1935/36 (2 pareggi, 4 sconfitte) e nel 1977/78 (2 pareggi, 4 sconfitte).
La Roma ha tenuto la porta inviolata anche nell'ultima gara di campionato, facendo salire a quattro i clean sheet nel torneo in corso: i giallorossi ne hanno ottenuti di più dopo sei gare stagionali solo in due occasioni nella loro storia in Serie A: nel 1935/36 e nel 2013/14 (cinque in entrambi i casi).
Dopo i ko contro Napoli e Como, la Fiorentina può perdere tre incontri casalinghi di fila in Serie A sotto la gestione di un singolo allenatore per la prima volta da dicembre 1977 - quattro in quel caso, con Carlo Mazzone in panchina.
La Fiorentina in questo avvio di Serie A ha registrato una precisione di tiro appena del 27.5% - misurata come rapporto tra tiri nello specchio e tiri totali (esclusi i ribattuti) - la percentuale più bassa nei cinque grandi campionati europei in corso; infatti, sono solo 11 le conclusioni viola che hanno centrato la porta avversaria, anche questo è il dato più basso nei cinque maggiori tornei continentali 2025/26.
Gian Piero Gasperini ha perso cinque delle ultime otto partite da allenatore contro la Fiorentina in Serie A (2 vittorie, 1 pareggio): dalla stagione 2021/22 ad oggi (inizio di questa striscia negativa contro i viola), solo contro l'Inter (sei) conta più sconfitte nel massimo campionato rispetto ai toscani (cinque appunto).
Moise Kean, che ha all'attivo tre gol contro la Roma in campionato, è l'attaccante con il più alto minutaggio in questa Serie A tra quelli che non hanno ancora trovato la rete (450') e anche il giocatore che ha effettuato più tiri finora (17) senza andare a bersaglio - lo scorso torneo dopo lo stesso numero di gare giocate in campionato (cinque) aveva già messo a referto due centri.
Matías Soulé (6G+6A) è, insieme a Christian Pulisic (9G+7A), uno dei due giocatori che hanno segnato più di cinque gol e servito più di cinque assist in Serie A da inizio febbraio in avanti. L'attaccante della Roma ha realizzato complessivamente 19 gol nella competizione e può diventare il sesto argentino a toccare quota 20 prima di compiere 23 anni, dopo Mauro Icardi (51), Paulo Dybala (38), Giovanni Simeone (26), Hernán Crespo (24) e Lautaro Martínez (20).