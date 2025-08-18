38' - Ammonito Malinovskyi
Napoli-Genoa, il risultato in diretta LIVE
Dopo la sconfitta in campionato ma dopo la bella vittoria casalinga contro lo Sporting, il Napoli si rituffa in campionato e affronta al Maradona il Genoa. Conte lascia a riposo De Bruyne, dentro Neres per il 4-3-3. Vieira si affida a Ekhator in attacco, Marcandalli in difesa. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Brooke Norton-Cuffy ha fornito il suo primo assist in questa stagione di Serie A.
Il Genoa ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 5 partite esterne di Serie A.
Il Napoli non ha vinto alcuno degli ultimi 4 incontri in cui ha subito il primo gol della partita in Serie A, a partire dal 25 gennaio 2025 contro la Juventus.
33' - Genoa in vantaggio: Ekhator segna di tacco
Bellissimo gol del Genoa con Norton Cuffy che va via sulla destra crossa in mezzo rasoterra, Ekhator abticipa tutti e di tacco batte Milinkovic-Savic
31' - Tanto possesso palla per il Napoli che sulla trequarti si scontra con un blocco basso ma molto attento costruito dal Genoa
27' - Ammonito Marcandalli
25' - Gara piuttosto bloccata in questa fase centrale del primo tempo, il Napoli non riesce a trovare quell'imprevedibilità per scardinare la difesa del Genoa
Il Napoli ha avuto il 68.7% di possesso palla nei primi 15 minuti di partita.
16' - Con coraggio adesso il Genoa pressa in avanti e in maniera alta, Napoli in leggera difficoltà in uscita
11' - Accelerazione improvvisa da sinistra con Neres, gran pallone in mezzo, la palla passa fino al secondo palo, Politano da posizione favorevole manda alto
10' - Altro tentativo da fuori da parte del Genoa, ci prova Ekhator dalla distanza, ancora una volta conclusione debole e imprecisa
7' - Rischia moltissimo il Genoa, Marcandalli protegge su Hojlund poi in un rimpallo rischia di beffare il proprio portiere Leali
5' - Ci prova il Genoa con una conclusione da fuori area di Vasquez, la palla sfila lentamente a lato
3' - Partenza subito arrembante da parte del Napoli, il Genoa prova a difendere con ordine
Napoli-Genoa 0-0
Si parte al Maradona
Squadre in campo e inno della Serie A
100^ presenza per Nicola Leali in Serie A, 38 delle quali con la maglia del Genoa
Napoli e Genoa nel tunnel, tutto pronto al Maradona
Il Genoa è una delle due squadre, insieme al Torino, a non aver ancora segnato alcun gol nel 1° tempo di questa Serie A.
Il Napoli è la squadra con l’età media più elevata tra titolari e subentrati in questo campionato (28 anni e 305 giorni);
Il Napoli è la formazione con il valore più alto di Expected Goals (10.1) e quella che ha effettuato il maggior numero di conclusioni in porta (32) in questa Serie A.
Dopo la sconfitta nella trasferta più recente contro il Bologna, il Genoa potrebbe perdere due match fuori casa di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio scorsi (contro Roma e Fiorentina in quel caso).
Vieira: "Siamo giovani e dobbiamo crescere, proviamo a fare una bella gara"
"Ekhator è giovane deve crescere e oggi ha l'opportunità di far vedere la sua qaulità, siamo giovani, abbiamo poca esperienza e dobbiamo crescere. Non siamo il Genoa dello scorso anno. Abbiamo qualità ma purtroppo quando si deve screscere si sbaglia anche, oggi proviamo a fare una bella partita di squadra"
Il Genoa ha perso le ultime due gare di campionato e con Patrick Vieira solo una volta ha registrato tre sconfitte di fila in Serie A: tra aprile e maggio scorso
Oriali: "KDB in panca, gli impegni sono tanti"
"È una scelta comunque tecnica. Qualcuno deve rimanere fuori, probabilmente anche Lobotka, quindi capiterà ancora sicuramente. A turno, dal momento che gli impegni sono tanti, qualcuno poi dovrà essere sacrificato"
Di Lorenzo: "Vogliamo chiudere questo ciclo con una vittoria"
"Sicuramente in Champions abbiamo fatto una bella partita, un'ottima partita, però è un'altra competizione. Nel campionato veniamo da una sconfitta e vogliamo subito ripartire bene, anche perché dopo ci sarà la sosta delle nazionali. Vogliamo chiudere questo ciclo con una bella vittoria davanti ai nostri tifosi. La preparazione è stata buona, quindi siamo pronti per questa partita".
Il Napoli ha ottenuto 12 punti in cinque match di questo campionato e potrebbe guadagnare almeno 15 punti nelle prime sei partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2021/22 (18 in quel caso).
Masini: "Lavoriamo per fare gol, speriamo di sbloccarci"
"Noi lavoriamo da tante settimane per poter fare più gol, i frutti non si stanno vedendo ma speriamo di sbloccarci il prima possibile, già oggi. Sicuramente è l'aspetto su cui dobbiamo lavorare."
Fiorentina-Roma 1-2
Al Franchi Kean si sblocca con un gran gol dalla distanza, trovando la prima rete in questo campionato, ma la Roma ribalta il risultato nel giro di 8’: prima Soulé (altro gol bellissimo dal limite), poi Cristante di testa. I viola sfiorano il pari colpendo due legni (palo di Kean e traversa di Piccoli) e sono ancora alla ricerca della prima vittoria. La Roma allunga al primo posto, provvisoriamente sola in attesa della risposta di Napoli e Milan
Fiorentina-Roma LIVEVai al contenuto
Il Napoli ha subito cinque reti nelle ultime tre partite di campionato, esattamente quante ne aveva concesse nelle precedenti 13 gare di Serie A.
La formazione del Genoa in grafica
La formazione del Napoli in grafica
Genoa, le scelte di formazione
Cambia anche Vieira che schiera Ekhator come terminale offensivo al posto di Colombo. Ellertsson a sinistra ma sulla linea dei difensori, davanti a lui Vitinha. Fendrup-Masini solita diga di centrocampo. In difesa c'è Mercandalli
Napoli e Genoa hanno pareggiato le ultime due partite al Maradona in campionato e solo una volta hanno registrato più pareggi consecutivi in casa degli azzurri in Serie A: cinque tra il 1977 e il 1983
Napoli, le scelte di formazione
Conte cambia assetto e schiera il 4-3-3 tenendo a riposo De Bruyne con McTominay da mezzala. Gioca Neres nel tridente con Politano e Hojlund. A sinistra Olivera
L’ultimo successo del Grifone in trasferta contro i partenopei in Serie A risale infatti al 22 febbraio 2009, con gol di Bosko Jankovic
Soltanto contro la Fiorentina (39) il Genoa ha pareggiato più partite in Serie A che contro il Napoli (37)
Questa sarà la sfida numero 105 tra Napoli e Genoa in Serie A: i partenopei conducono per 41 vittorie a 26, completano il quadro 37 pareggi.
Le formazioni ufficiali
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Mercandalli, Vasquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. All. Vieira
Statistiche e curiosità
Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 24 sfide di Serie A contro il Napoli (8 pareggi, 15 sconfitte): 2-1 il 6 febbraio 2021 (doppietta di Goran Pandev e gol di Matteo Politano); inoltre, i rossoblù hanno subito una media di 2.3 gol a partita nelle nove più recenti gare contro i partenopei.
Napoli imbattuto nelle ultime 15 sfide con il Genoa in casa
Il Napoli è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime 15 sfide casalinghe contro il Genoa in Serie A (9 vittorie, 6 pareggi) - solo contro l'Hellas Verona (20) ha all'attivo una serie di imbattibilità interna in corso più lunga tra le avversarie attualmente nel torneo.
Tre delle ultime quattro sfide tra Napoli e Genoa terminate in parità
Tre delle ultime quattro sfide tra Napoli e Genoa in Serie A sono terminate in parità (completa il parziale un successo partenopeo), tanti pareggi quanti nei precedenti 13 confronti tra le due squadre.
Napoli, interrotta una striscia di 16 risultati utili consecutivi
Con la sconfitta per 2-1 contro il Milan, il Napoli ha interrotto una serie di 16 risultati utili di fila in Serie A (11 vittorie, 5 pareggi); l'ultima volta che i partenopei hanno registrato due sconfitte consecutive in campionato risale a dicembre 2023, con Walter Mazzarri in panchina.
Genoa, peggior partenza in A dal 2017-18
Con due soli punti conquistati nelle prime cinque giornate, il Genoa ha eguagliato la sua peggior partenza in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria: due punti anche nel 2017/18, stagione in cui comunque chiuse al 12° posto finale.
Napoli imbattuto in casa nel 20025
Tra le squadre che hanno preso parte ed entrambe le ultime due edizioni di Serie A, il Napoli è l'unica imbattuta in casa nel 2025 in campionato: nove successi e tre pareggi, per una media di 2.5 punti a partita, più bassa solo della Juventus (2.58) nel parziale.
Vieira, media punti inferiore a quella di Gilardino alla guida del Genoa
La media punti da allenatore del Genoa in Serie A di Patrick Vieira è di 1.13 a partita (35 punti in 31 partite), inferiore rispetto a quella di Alberto Gilardino sempre alla guida del Grifone nel massimo campionato (1.18, 59 punti in 50 partite).
Napoli squadra con il maggior numero di sequenze 10 o più passaggi
Il Napoli è la squadra che ha registrato il maggior numero di sequenze di 10 o più passaggi in questa Serie A: 95, 17 delle quali sono terminate con un tiro o un tocco in area avversaria (meglio solo l'Inter, 26); tuttavia, i partenopei devono ancora trovare la rete da queste situazioni di gioco.
De Bruyne, tre gol in 5 gare con il Napoli in A
Kevin De Bruyne ha segnato tre gol nelle prime cinque gare con il Napoli in Serie A: solo Edinson Cavani (cinque), Alfredo Aglietti, Arkadiusz Milik e Khvicha Kvaratskhelia (tutti a quota quattro) hanno fatto meglio nelle prime sei presenze con i partenopei nel torneo nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).
Colombo, primo gol in Serie A contro il Napoli
Lorenzo Colombo ha segnato il suo primo gol in Serie A proprio in trasferta contro il Napoli (31 agosto 2022 con la maglia del Lecce): tra gli attaccanti centrali di questa Serie A, solamente Moise Kean (450) e Santiago Giménez (393) hanno giocato più minuti dell'attaccante del Genoa (354) senza segnare gol o fornire un assist.