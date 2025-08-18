Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
NAP0
GEN1
JUV-
MIL-
UDI1
CAG1
BOL4
PIS0
FIO1
ROM2
Serie AGiornata 6 - domenica 5 ottobre 2025Giornata 6 - dom 5 ott
Fine
Fiorentina
Kean M. 14'
1 - 2
Roma
Soulé M. 22'Cristante B. 30'
Fiorentina
Kean M. 14'
1 - 2 Roma
Soulé M. 22'Cristante B. 30'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Fiorentina-Roma 1-2: video, gol e highlights

La Roma vince in rimonta e torna in vetta alla classifica, la Fiorentina resta a quota zero vittorie in campionato dopo sei giornate. Kean si sblocca andando a segno con un gran tiro dalla distanza, pari quasi immediato di Soulé con una magia a giro dal limite, Cristante di testa la rimonta. Viola vicini al pari ma sfortunati: palo di Kean e traversa di Piccoli, poi Gosens sbaglia da due passi

CLASSIFICA - PAGELLE