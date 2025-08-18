La Roma vince in rimonta e torna in vetta alla classifica, la Fiorentina resta a quota zero vittorie in campionato dopo sei giornate. Kean si sblocca andando a segno con un gran tiro dalla distanza, pari quasi immediato di Soulé con una magia a giro dal limite, Cristante di testa la rimonta. Viola vicini al pari ma sfortunati: palo di Kean e traversa di Piccoli, poi Gosens sbaglia da due passi

CLASSIFICA - PAGELLE