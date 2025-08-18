l Napoli conquista la 5^ vittoria e sale a 15 punti grazie alla vittoria, in rimonta, sul Genoa. La squadra di Conte non è quasi mai pericolosa nel primo tempo al contrario dei rossoblu che la sbloccano con un colpo di tacco di Ekhator. Lobotka si fa male prima del break e a inizio ripresa il Napoli accelera. Anguissa trova il pari, Di Lorenzo colpisce il palo, gol annullato a Hojlund e infortunio a Politano. La gara sembra stregata ma poi Hojlund trova la rete della vittoria

