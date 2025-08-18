Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
JUV-
MIL-
UDI1
CAG1
BOL4
PIS0
FIO1
ROM2
NAP2
GEN1
Serie AGiornata 6 - domenica 5 ottobre 2025Giornata 6 - dom 5 ott
Fine
Napoli
Anguissa A. 57'Højlund R. 75'
2 - 1
Genoa
Ekhator J. 33'
Napoli
Anguissa A. 57'Højlund R. 75'
2 - 1 Genoa
Ekhator J. 33'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Napoli-Genoa 2-1: video, gol e highlights

l Napoli conquista la 5^ vittoria e sale a 15 punti grazie alla vittoria, in rimonta, sul Genoa. La squadra di Conte non è quasi mai pericolosa nel primo tempo al contrario dei rossoblu che la sbloccano con un colpo di tacco di Ekhator. Lobotka si fa male prima del break e a inizio ripresa il Napoli accelera. Anguissa trova il pari, Di Lorenzo colpisce il palo, gol annullato a Hojlund e infortunio a Politano. La gara sembra stregata ma poi Hojlund trova la rete della vittoria

CLASSIFICA