Serie AGiornata 8 - sabato 25 ottobre 2025Giornata 8 - sab 25 ott
Fine
Parma
0 - 0
Como
Parma0 - 0 Como
Parma-Como 0-0, risultato e tabellino del match di Serie A

Il Como non va oltre lo 0-0 sul campo del Parma e perde l’occasione di agganciare la seconda posizione in classifica. Per il Parma di Carlos Cuesta arriva un punto importante in chiave salvezza, con la squadra che sale a quota sette. Al "Tardini" i padroni di casa si rendono pericolosi con una traversa colpita dall'ex Cutrone, mentre nel finale è decisivo Butez, che salva i lombardi su un colpo di testa di Delprato a nove minuti dal termine

