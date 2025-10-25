Serie AGiornata 8 - sabato 25 ottobre 2025Giornata 8 - sab 25 ott
1 - 1
Cremonese-Atalanta 1-1: video, gol e highlights
Vardy trova il suo primo gol in A, ma non basta alla Cremonese per superare l'Atalanta: quasi immediato il pareggio di Brescianini, finisce 1-1. Succede tutto nel finale: la squadra di Nicola passa al 78' grazie alla ribattuta dell'inglese dopo la botta di Zerbin respinta da Carnesecchi, il pari della Dea dopo 6', quando Brescianini dal limite trova un preciso sinistro. Per l'Atalanta quarto pari consecutivo in campionato, dove resta l'unica squadra ancora imbattuta