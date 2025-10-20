Serie AGiornata 8 - sabato 25 ottobre 2025Giornata 8 - sab 25 ott
Udinese-Lecce 3-2, risultato e tabellino del match di Serie A
Torna a vincere l'Udinese di Kosta Runjaic. Contro il Lecce finisce 3-2. Ad aprire le marcature ci pensa Karlström al 16', su assist di esterno di Atta. L'Udinese trova il raddoppio al 37' con Davis. Il Lecce accorcia le distanze nel secondo tempo con Berisha, ma al 89' Buksa trova il primo gol con la maglia dell'Udinese e chiude la partita. AL 96', N'dri trova il gol del 3-2 finale