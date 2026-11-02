L'Atalanta crolla ancora in campionato (quinta sconfitta in dieci partite) e perde per 3-0 in casa contro il Parma . Nel post partita, il direttore sportivo della Dea Cristiano Giuntoli ha parlato a Sky Sport: "Volevo chiedere scusa ai nostri tifosi. Abbiamo fatto un secondo tempo inaccettabile - ha detto -. Per questo abbiamo deciso con l'allenatore di andare in ritiro fino a domenica . Ringraziamo i tifosi per averci sostenuto nonostante questo secondo tempo. Ovviamente - ha aggiunto - un tempo non va a vanificare il lavoro di mesi, ma questa è la nostra posizione". E sul futuro dell'allenatore, Giuntoli non ha dubbi: " Si va avanti con Sarri, assolutamente sì. Non ci sono ripensamenti . Ora tutti insieme si va in ritiro, si sta zitti, si pedala e ci rimettiamo in carreggiata".

Sarri: "La sensazione di fragilità mentale della squadra è stata netta"

L'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri ha analizzato la pesante sconfitta contro il Parma in conferenza stampa: "È stata una partita difficile da decifrare. Un primo tempo fatto su ottimi livelli, forse uno dei migliori, poi abbiamo preso gol nella parte finale. Speravo che l'intervallo ci rimettesse un attimo in riga e invece siamo rientrati dal punto di vista emotivo spenti. L'abbiamo pagata duramente. La sensazione di fragilità mentale fra gli ultimi cinque minuti del primo tempo e nei primi quindici-venti nel secondo è stata netta. Dobbiamo stare zitti, chiedere scusa alla società e ai tifosi che anche in questa partita ci hanno dato una mano. Dobbiamo ritrovare compattezza e lucidità". Sul momento della sua squadra: "Sono quattro-cinque partite che costruiamo situazioni favorevoli da trasformare in gol ma facciamo fatica a farlo. La partita con il Parma è stata persa sotto il punto di vista mentale ed emotivo, l'aspetto tattico non c'entra niente. Tutto si è trasformato in quei venti minuti brutti in cui abbiamo regalato la partita. Davanti al gol subìto ci siamo sciolti: è uno degli aspetti da sistemare, probabilmente il più difficile".