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Milan-Inter 3-1, le pagelle del match di Serie A

Serie A

Il Milan batte 3-1 l'Inter e conquista la quarta vittoria consecutiva nel derby. Il grande protagonista è Diego Moreira che con il numero 22 di Kakà sulle spalle si prende la scena con due assist e uno gran gol su punizione. Ottime anche le prestazioni di Maignan e degli altri due marcatori, Rabiot e Pulisic. Dall'altra parte Chivu cambia modulo ma non convince: solo tre sufficienze tra i titolari nerazzurri. Di seguito tutti i voti nelle pagelle di Stefano Borghi

MILAN-INTER 3-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

Pagelle
Milan
Mike Maignan
voto 7.5
Mike Maignan
Milan
Mario Gila
voto 7
Mario Gila
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Milan
Koni De Winter
voto 7
Koni De Winter
Milan
Strahinja Pavlovic
voto 7.5
Strahinja Pavlovic
pubblicità
mvp
Milan
Diego Moreira
voto 7.5
Diego Moreira
Milan
Luka Modric
voto 6.5
Luka Modric
Milan
Yunus Musah
voto 6.5
Yunus Musah
Milan
Sankhoun Diawara
voto 7
Sankhoun Diawara
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Milan
Adrien Rabiot
voto 7
Adrien Rabiot
Milan
Christian Pulisic
voto 7
Christian Pulisic
pubblicità
Milan
Gonçalo Ramos
voto 6
Gonçalo Ramos
I subentrati
S.V.
S.V.
S.V.
S.V.
S.V.
All. Marques Diogo Amorim 7.5
Inter
Josep Martínez
voto 5.5
Josep Martínez
Inter
Yann Bisseck
voto 5.5
Yann Bisseck
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Inter
Manuel Akanji
voto 5.5
Manuel Akanji
Inter
Alessandro Bastoni
voto 6.5
Alessandro Bastoni
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Inter
Djed Spence
voto 6
Djed Spence
Inter
Nicolò Barella
voto 5.5
Nicolò Barella
Inter
Hakan Çalhanoglu
voto 5
Hakan Çalhanoglu
Inter
Carlos Augusto
voto 5.5
Carlos Augusto
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Inter
Andy Diouf
voto 5
Andy Diouf
Inter
Petar Sucic
voto 5
Petar Sucic
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Inter
Marcus Thuram
voto 6
Marcus Thuram

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