Milan-Inter 3-1, le pagelle del match di Serie A

Il Milan batte 3-1 l'Inter e conquista la quarta vittoria consecutiva nel derby. Il grande protagonista è Diego Moreira che con il numero 22 di Kakà sulle spalle si prende la scena con due assist e uno gran gol su punizione. Ottime anche le prestazioni di Maignan e degli altri due marcatori, Rabiot e Pulisic. Dall'altra parte Chivu cambia modulo ma non convince: solo tre sufficienze tra i titolari nerazzurri. Di seguito tutti i voti nelle pagelle di Stefano Borghi

MILAN-INTER 3-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA