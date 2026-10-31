Emanuele Lulli ha segnato il suo secondo gol in questo campionato a 19 anni e 71 giorni; qualora dovesse andare a segno contro l'Udinese a 19 anni e 75 giorni, diventerebbe uno dei giocatori più giovani nella storia della Roma a raggiungere quota tre reti in Serie A, un traguardo che in giallorosso è stato raggiunto da soli sette calciatori più giovani di lui, l'ultimo dei quali è stato Francesco Totti nel 1995.
Udinese-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Gasperini cambia la difesa: gioca Ghilardi con Ndicka ed Hermoso. A centrocampo Cristante e De Roon, mentre dietro Malen ci sono Soulé e Mora. Nell'Udinese Davis è la prima punta, con l'ex Zaniolo ed Ekkelenkamp alle sue spalle. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18
LE FORMAZIONI UFFICIALI
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic
Roma (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gian Piero Gasperini
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Runjaic: "Per noi è una grande opportunità, servirà vincere i duelli"
L'allenatore dell'Udinese nel pre partita: "È una grande sfida, lo sappiamo. Per noi è una grande opportunità. Sappiamo la partita che dobbiamo fare: metteremo pressione per provare a prenderci qualcosa". Sulla Roma: "Bisognerà vincere i duelli ed essere bravi a livello qualitativo". Sulle condizioni di Zaniolo e Davis: "Sono carichi. Ovviamente è stata una settimana complessa. Non so quanto minutaggio avranno, ma sono pronti".
La nuova giornata di Serie A si è aperta con la vittoria del Bologna contro il Monza. Ecco come cambia la CLASSIFICA della Serie A.
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Il momento dell'Udinese
Inizio molto complicato per l'Udinese, che prima del pareggio con il Parma di mercoledì veniva da sei sconfitte consecutive. La squadra di Runjaic è al momento 17^a quota 5 punti.
Il momento della Roma
La Roma viene dalla vittoria contro il Cagliari nel turno infrasettimanale per 4-2 all'Olimpico. La squadra di Gasperini è ancora imbattuta in campionato, con 6 vittorie e 3 pareggi conquistati finora.
La Roma è una delle quattro squadre nei cinque maggiori campionati europei a contare almeno quattro giocatori nati dal 2003 in avanti con almeno due gol all'attivo in questa stagione, al pari di Real Madrid, Como e Brighton.
La Roma ha ottenuto due vittorie e due pareggi nelle prime quattro trasferte di questo campionato; i giallorossi non rimangono imbattuti nelle prime cinque gare esterne stagionali di Serie A dalla stagione 2019/20, quando registrarono un bilancio di tre vittorie e due pareggi.
La Roma ha realizzato 23 gol in questo avvio di campionato e solo in quattro stagioni in tutta la sua storia in Serie A ha messo a segno più reti dopo le prime 10 giornate: 26 nel 1960/61, 24 nel 2013/14, 25 nel 2015/16 e 26 nel 2016/17.
Le formazioni ufficiali
- UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic
- Roma (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gian Piero Gasperini
L'Udinese ha perso le ultime quattro partite casalinghe di Serie A senza segnare nelle ultime tre; i friulani non registrano una striscia di cinque sconfitte interne consecutive dal periodo tra febbraio e maggio 2018 (sei in quel caso), mentre non arrivano a quattro gare casalinghe di fila senza gol in una singola stagione dall'intervallo tra ottobre 1993 e gennaio 1994 (cinque in quel caso).
L'Udinese ha segnato solo un gol nelle ultime cinque giornate di Serie A e non va a segno da tre partite; i friulani non restano a secco per quattro gare consecutive in campionato dall'aprile 2025, unico precedente nell'era dei tre punti a vittoria.
Dentro lo spogliatoio della Roma
L'Udinese ha raccolto solo cinque punti nelle prime nove giornate di questa Serie A; un avvio peggiore era stato registrato solo nella stagione 1961/62, quando i friulani ottennero tre punti. In caso di mancata vittoria contro la Roma, l'Udinese registrerebbe la sua seconda peggior partenza nelle prime 10 gare di campionato dopo il record negativo di quattro punti, risalente proprio a quel torneo.
L'Udinese ha vinto due delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro la Roma, tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 12 sfide (2 pareggi, 8 sconfitte). I bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata nell'ultimo confronto interno e puntano a registrare due clean sheet consecutivi contro i giallorossi per la prima volta nella competizione.
L'Udinese ha vinto l'ultimo confronto di Serie A contro la Roma; i friulani non ottengono due successi consecutivi contro i giallorossi dal periodo tra il 1997 e il 1998, quando sotto la guida di Alberto Zaccheroni arrivarono a collezionare quattro vittorie di fila, l'unica volta nella storia del club in cui hanno battuto la Roma per più di una gara di campionato consecutiva.
La 10^ giornata di Serie A continua con la sfida tra Udinese-Roma, in programma alle ore 18. Avviciniamoci insieme al fischio d'inizio.