L'allenatore dell'Udinese nel pre partita: "È una grande sfida, lo sappiamo. Per noi è una grande opportunità. Sappiamo la partita che dobbiamo fare: metteremo pressione per provare a prenderci qualcosa". Sulla Roma: "Bisognerà vincere i duelli ed essere bravi a livello qualitativo". Sulle condizioni di Zaniolo e Davis: "Sono carichi. Ovviamente è stata una settimana complessa. Non so quanto minutaggio avranno, ma sono pronti".