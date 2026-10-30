Le possibili scelte di Amorim e Chivu per il derby di Milano, in programma sabato 31 ottobre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel Milan Diawara terzino al posto di Bartesaghi, Moreira e Pulisic gli esterni. Chivu potrebbe proporre un centrocampo con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan (in vantaggio su Zielinski).

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