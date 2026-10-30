Milan-Inter, le probabili formazioni del derby di Serie Aderby milano
Le possibili scelte di Amorim e Chivu per il derby di Milano, in programma sabato 31 ottobre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel Milan Diawara terzino al posto di Bartesaghi, Moreira e Pulisic gli esterni. Chivu potrebbe proporre un centrocampo con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan (in vantaggio su Zielinski).
Probabili Formazioni
MILAN (4-4-1-1) la probabile formazione
Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Ramos. All. Amorim
- Provato un 4-4-1-1 che divena a gara in corso 4-3-3
- In difesa non ci sarà Tomori, out un mese per una lesione al flessore della coscia destra. Gila e Diawara dovrebbero essere i terzini
- A centrocampo si va verso il ritorno dal 1' di Modric insieme a Musah
- Sulle fasce provati Moreira a destra e Pulisic a sinistra
INTER (3-5-2) la probabile formazione
Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu
- In porta previsto il ritorno di Martinez dopo le due partite giocate da Provedel
- Per il derby Chivu potrebbe riproporre il centrocampo che ai tempi di Simone Inzaghi aveva portato a sei vittorie consecutive: il terzetto Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan (in vantaggio su Zielinski)
- A sinistra Dimarco favorito su Carlos Augusto
- Con Lautaro indisponibile fino a dopo la sosta per le nazionali di novembre, in attacco Chivu si affida alla coppia Thuram-Pio Esposito, con Bonny in panchina