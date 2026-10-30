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Milan-Inter, le probabili formazioni del derby di Serie A

derby milano

Le possibili scelte di Amorim e Chivu per il derby di Milano, in programma sabato 31 ottobre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel Milan Diawara terzino al posto di Bartesaghi, Moreira e Pulisic gli esterni. Chivu potrebbe proporre un centrocampo con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan (in vantaggio su Zielinski). 

PROBABILI FORMAZIONI - NEWS SQUADRA PER SQUADRA

Probabili Formazioni

Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
portiere
Milan
Mario Gila
Mario Gila
terzino destro
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Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
difensore centrale
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Milan
Sankhoun Diawara
Sankhoun Diawara
terzino sinistro
Milan
Diego Moreira
Diego Moreira
esterno destro
Milan
Yunus Musah
Yunus Musah
centrocampista centrale
Milan
Luka Modric
Luka Modric
centrocampista centrale
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Milan
Christian Pulisic
Christian Pulisic
esterno sinistro
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
trequartista
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Milan
Gonçalo Ramos
Gonçalo Ramos
attaccante

MILAN (4-4-1-1) la probabile formazione

Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Ramos. All. Amorim

  • Provato un 4-4-1-1 che divena a gara in corso 4-3-3
  • In difesa non ci sarà Tomori, out un mese per una lesione al flessore della coscia destra. Gila e Diawara dovrebbero essere i terzini
  • A centrocampo si va verso il ritorno dal 1' di Modric insieme a Musah
  • Sulle fasce provati Moreira a destra e Pulisic a sinistra
Inter
Josep Martínez
Josep Martínez
portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
difensore centrale di destra
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Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
difensore centrale di sinistra
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Inter
Andy Diouf
Andy Diouf
esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
mezzala sinistra
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Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
mezzala sinistra
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
centravanti
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Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
centravanti

INTER (3-5-2) la probabile formazione

Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu

  • In porta previsto il ritorno di Martinez dopo le due partite giocate da Provedel
  • Per il derby Chivu potrebbe riproporre il centrocampo che ai tempi di Simone Inzaghi aveva portato a sei vittorie consecutive: il terzetto Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan (in vantaggio su Zielinski)
  • A sinistra Dimarco favorito su Carlos Augusto
  • Con Lautaro indisponibile fino a dopo la sosta per le nazionali di novembre, in attacco Chivu si affida alla coppia Thuram-Pio Esposito, con Bonny in panchina

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