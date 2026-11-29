Serie AGiornata 13 - domenica 29 novembre 2026Giornata 13 - dom 29 nov
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Udinese-Fiorentina 1-0: gol di Lovric
A distanza di tre mesi dall'ultimo successo in campionato, la squadra di Zanetti ritrova i tre punti e aggancia i viola al quartultimo posto. La decide Lovric all'8' su assist di Zaniolo. Pericoloso Pellegrino, palo di Abankwah. De Gea salva su Ekkelenkamp, Zaniolo e Karlstrom ma esce per un infortunio alla caviglia prima dell'intervallo. Nella ripresa annullato per fuorigioco di Kabasele il raddoppio dell'Udinese. Sfortunato Goncalves: palo al 92'