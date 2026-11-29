L'allenatore del Napoli ha parlato a Dazn prima del match: "Il Sassuolo ha sempre fatto bene contro le big, viene da un momento non felice e quindi è importante per loro. Ad oggi noi comunque non abbiamo ancora vinto due gare di fila né senza prendere gol. Oggi è importante per dare continuità, altrimenti la vittoria di Torino non avrebbe senso. De Bruyne? Si è fermato, c'è qualche soluzione in corsa. Oggi dobbiamo giocare con rispetto, solidità e umiltà perché il risultato è molto importante. Lang sta crescendo, ha qualità importanti ma deve migliorare ancora molto. Martedì ha segnato, ma quando arriva al limite dell'area deve essere ancora più determinante in fase di conclusione"