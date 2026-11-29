Sassuolo-Napoli, il risultato in diretta LIVE
Allegri ripropone l'undici che ha pareggiato a Manchester ad eccezione di Anguissa, che sostituisce l'assente De Bruyne (affaticamento muscolare). Davanti c'è ancora Hojlund con Politano e Lang. Privo di Adzic che ha già concluso la stagione, D'Aversa torna alla difesa a quattro e sceglie Bowie (preferito a Esposito) nel tridente insieme a Berardi e Laurienté. In mezzo gioca Sulemana. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
27' - Nessun problema per Muric sul colpo di testa di Rrahmani
23' - Alto il destro di McTominay, che strappa sulla trequarti ma calcia in precario equilibrio
19' - Spinazzola si libera bene al cross, ma il pallone scodellato al centro non trova compagni
16' - Ancora Laurienté dalla distanza sulla sponda di Bowie: pallone altissimo
14' - Sicuro Muric in presa alta sul cross di Politano
11' - Provvidenziale Rrahmani in anticipo su Bowie in area piccola. Tutto nasce da un disimpegno errato di Olivera, poi l'apertura di Berardi e il cross di Laurienté sventato dal difensore del Napoli
5' - Ritmi bassi in avvio: Napoli in gestione senza forzare, Sassuolo pronto alla riconquista del pallone
1' - Meno di 20 secondi e Matic imbuca per Laurienté: conclusione che mira il primo palo ma non lo trova
Cenno d'intesa tra i capitani Berardi e Politano: tutto è pronto al Mapei Stadium!
Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, Marco Guida
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D'Aversa: "Mi serve la fisicità di Bowie in attacco"
Anche l'allenatore del Sassuolo è intervenuto nel pre-partita a Dazn: "Dobbiamo ritrovare compattezza, non è solo colpa della difesa quando hai il peggior reparto del campionato. Bowie e non Esposito? Ci garantisce maggiore fisicità, ma Sebastiano darà il suo contributo a gara in corso. Berardi come altri giocatori stanno recuperando dagli infortuni: lui è importantissimo e generoso"
Allegri: "Lang deve essere ancora più determinante"
L'allenatore del Napoli ha parlato a Dazn prima del match: "Il Sassuolo ha sempre fatto bene contro le big, viene da un momento non felice e quindi è importante per loro. Ad oggi noi comunque non abbiamo ancora vinto due gare di fila né senza prendere gol. Oggi è importante per dare continuità, altrimenti la vittoria di Torino non avrebbe senso. De Bruyne? Si è fermato, c'è qualche soluzione in corsa. Oggi dobbiamo giocare con rispetto, solidità e umiltà perché il risultato è molto importante. Lang sta crescendo, ha qualità importanti ma deve migliorare ancora molto. Martedì ha segnato, ma quando arriva al limite dell'area deve essere ancora più determinante in fase di conclusione"
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Formazioni ufficiali
- SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Sulemana; Berardi, Bowie, Laurienté. All. D'Aversa
- NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri
Le scelte di Allegri
Quasi solo conferme iniziali tra gli azzurri rispetto al 2-2 imposto al Manchester City. Nell’emergenza l’unica novità è Anguissa, che prende il posto di De Bruyne fermato da un affaticamento muscolare. Il tridente prevede ancora Hojlund con Politano e Lang, in mezzo gli scozzesi Gilmour e McTominay insieme al camerunense. E in difesa si rivedono Spinazzola e Olivera sulle fasce accanto alla coppia Beukema-Rrahmani
Le scelte di D'Aversa
Stagione già conclusa per Adzic, operato per un "piccolo distacco osteo-condrale". I neroverdi ritrovano Bowie (e non Esposito) nel tridente con Berardi e Laurienté. Un'altra novità in mezzo è Sulemana con Matic e Thorstvedt. Si torna alla difesa a quattro davanti a Muric: i terzini sono Walukiewicz e Doig al posto di Van Der Brempt e Obrador, al centro Idzes e Caleta-Car
L'obiettivo è trovare continuità nonostante l'emergenza. Tre gare utili di fila per il Napoli tra campionato e Champions, striscia che pretende il poker al Mapei Stadium. Di fronte c'è il nuovo Sassuolo di D'Aversa, squadra in crisi di risultati con 6 sconfitte consecutive in campionato
Sassuolo, stagione finita per Adzic
In prestito dalla Juventus, il centrocampista neroverde si era infortunato con la Nazionale ed è stato operato al ginocchio per un "piccolo distacco osteo-condrale"
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Gli highlights di Manchester City-Napoli 2-2
Punto importante per la squadra di Allegri nella trasferta di Champions League in Inghilterra
Il Napoli ha vinto ciascuna delle ultime sette sfide contro il Sassuolo in Serie A con un punteggio complessivo di 23-2; contro nessuna formazione i neroverdi hanno incassato più sconfitte di fila nel torneo (sette anche contro l'Atalanta tra settembre 2017 e gennaio 2021 e contro la Juventus tra marzo 2016 e febbraio 2019)
Il Napoli ha perso solo una delle 12 trasferte contro il Sassuolo in Serie A (2-1 per i neroverdi, il 23 agosto 2015), vincendo ciascuna delle ultime tre: tanti successi quanti ne aveva collezionati nei precedenti nove match di campionato in casa del club emiliano (6 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta il bilancio complessivo di queste sfide, in favore del Napoli)
Il Sassuolo ha perso otto delle prime 12 gare giocate in questa Serie A (2 vittorie, 2 pareggi) e non ha mai fatto peggio dopo 13 match stagionali nella propria storia nella competizione (otto sia nel 2016/17 che nel 2017/18)
Il Sassuolo ha perso ciascuna delle ultime sei gare in Serie A e solo una volta nella propria storia è arrivato a sette sconfitte di seguito nel massimo campionato: tra gennaio e marzo 2014 (le prime due con Eusebio Di Francesco in panchina e le successive cinque con Alberto Malesani)
Il Napoli ha registrato cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte in queste prime 12 giornate e l'ultima volta che ha subito più sconfitte dopo 13 gare stagionali in un singolo campionato di Serie A risale al 2007/08, annata in cui gli azzurri affrontavano il torneo da neopromossi (5 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte in quel caso)
Dopo il successo per 1-0 contro il Torino nell'ultimo turno di campionato, il Napoli potrebbe vincere due match di fila in Serie A per la prima volta con Massimiliano Allegri in panchina. In generale, considerando anche la sua esperienza al Milan, il tecnico livornese non vince due partite consecutive nel torneo da marzo scorso, contro Cremonese (2-0) e Inter (1-0)
Solo il Racing Santander (32) ha incassato più gol del Sassuolo (31) nei maggiori cinque campionati europei in corso. Nelle ultime 70 stagioni di Serie A, nessuna squadra ha fatto peggio dei neroverdi nel 2026/27 dopo 12 gare stagionali (31 anche l'Ancona nel 1992/93 e il Benevento nel 2017/18), mentre l'ultima squadra ad aver evitato la retrocessione a fine campionato dopo aver incassato più di 30 reti a questo punto del torneo è stata la Pro Patria nel 1950/51 (35, 10° posto finale).
Da un lato, il Sassuolo è terzo per recuperi alti - effettuati al massimo a 40 metri dalla porta avversaria - in questa Serie A (93, al pari del Lecce e meno solo dei 119 della Roma e dei 102 del Como); dall'altro il Napoli è penultimo in questa particolare classifica (52, meglio solo del Parma con 51). Tuttavia, le due formazioni hanno tentato lo stesso numero di conclusioni in queste situazioni di gioco nel torneo in corso: 12, con gli azzurri che hanno anche realizzato un gol mentre i neroverdi sono fermi a zero
Domenico Berardi - 132 reti in Serie A, ad un passo dall’eguagliare Roberto Pruzzo (133) in 40^ posizione tra i giocatori con più gol segnati nel torneo - ha esordito nel massimo campionato proprio contro il Napoli, il 25 settembre 2013 (1-1). Il classe 1994 è l'unico giocatore attualmente in rosa tra i neroverdi che è già andato a bersaglio contro gli azzurri nella competizione: tre centri per lui contro l'avversaria di giornata, tutti realizzati al Mapei Stadium (nel 2-2 dell'aprile 2017, nell'1-1 del marzo 2019 e nel 3-3 del marzo 2021). GUARDA LE STATISTICHE DI BERARDI
Dopo la rete che ha deciso il match contro il Torino nell'ultimo turno (1-0), Scott McTominay potrebbe andare a bersaglio per due match di fila in Serie A per la prima volta da gennaio scorso. Lo scozzese è il centrocampista che ha segnato più gol in Serie A dal suo approdo in azzurro nel 2024/25: 25 in 76 presenze - incluso uno contro il Sassuolo, il 23 agosto 2025 - e potrebbe diventare il secondo centrocampista del Napoli più veloce a superare questa soglia nel torneo negli ultimi 95 anni, dopo Diego Armando Maradona (26 in 60 gare, tra il 1984 e il 1985). GUARDA LE STATISTICHE DI MCTOMINAY