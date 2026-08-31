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Serie AGiornata 2 - lunedì 31 agosto 2026Giornata 2 - lun 31 ago
Fine
Lecce
0 - 4
Roma
Malen D. 4', 23'Soulé M. 25'Rodrigo Mora 65'
Lecce0 - 4 Roma
Malen D. 4', 23'Soulé M. 25'Rodrigo Mora 65'
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Lecce-Roma 0-4: video, gol e highlights

Otto gol fatti e zero subiti, due poker e un Malen strepitoso. La Roma manda un segnale chiaro al campionato dopo il 4-0 di Lecce. La formazione di Gasperini chiude il match in poco meno di mezz'ora. Al 4' la sblocca Malen che approfitta di uno svarione di Gaspar. Al 23' l'olandese raddoppia e dopo 2' Soulé fa 3-0. Nella ripresa Roma in gestione ma poi entra Mora e la chiude sul 4-0

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