Otto gol fatti e zero subiti, due poker e un Malen strepitoso. La Roma manda un segnale chiaro al campionato dopo il 4-0 di Lecce. La formazione di Gasperini chiude il match in poco meno di mezz'ora. Al 4' la sblocca Malen che approfitta di uno svarione di Gaspar. Al 23' l'olandese raddoppia e dopo 2' Soulé fa 3-0. Nella ripresa Roma in gestione ma poi entra Mora e la chiude sul 4-0

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