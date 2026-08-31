L'Atalanta batte il Bologna 1-0 all'ultimo secondo grazie a un gol di Samardzic. Beffa per Tedesco dopo una partita dominata sfruttando Alhassane e Cambiaghi (che colpisce un palo). Carnesecchi salva il risultato su Ferguson e Bernardeschi. Orsolini esce per infortunio dopo 19' in campo. E' stata anche la sfida di Rowe, a un passo da lasciare i rossoblù proprio per la Dea: operazione da 40 milioni di euro

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