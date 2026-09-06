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Serie AGiornata 3 - domenica 6 settembre 2026Giornata 3 - dom 6 set
Fine
Bologna
Piccoli R. 50'Dovbyk A. 90' + 1'
2 - 2
Sassuolo
Doig J. 19'Adzic V. 56'
Bologna
Piccoli R. 50'Dovbyk A. 90' + 1'
2 - 2 Sassuolo
Doig J. 19'Adzic V. 56'
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Bologna-Sassuolo 2-2: video, gol e highlights

Il derby emiliano finisce in parità. La squadra di Aquilani va due volte in vantaggio: al 19’ con Doig, che mette in rete di sinistro dopo un assist di Cinquegrano. Poi, dopo il pari a inizio ripresa firmato da Piccoli di testa, è Adzic al 55’ a riportare avanti i neroverdi. Ma nel finale, ecco il primo gol in campionato di Dovbyk, che fissa il risultato sul 2-2. Nel finale espulso l’allenatore Tedesco, che comunque conquista il primo punto in campionato

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