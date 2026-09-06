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Serie AGiornata 3 - domenica 6 settembre 2026Giornata 3 - dom 6 set
Fine
Frosinone
Raimondo A. 21', 39'Kvernadze G. 83'
3 - 2
Venezia
Yeboah J. 66'Sagrado R. 74'
Frosinone
Raimondo A. 21', 39'Kvernadze G. 83'
3 - 2 Venezia
Yeboah J. 66'Sagrado R. 74'
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Frosinone-Venezia 3-2, ancora Raimondo: doppietta. Poi decide il gol di Kvernadze

Il Frosinone non si ferma più: seconda vittoria di fila decisa (anche) dalla seconda doppietta consecutiva di Antonio Raimondo, dopo quella contro la Fiorentina. Apre lui il match, poi firma il 2-0. Nel secondo tempo la risposta della squadra di Stroppa che accorcia con Yeboah e trova il pari con Sagrado. Nel finale ci pensa il georgiano Kvernadze a sette dal 90' a chiudere il match. Frosinone a quota 6 punti, Venezia ancora a zero

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