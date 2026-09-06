Juventus-Milan 0-0
Si parte allo Stadium
Dopo Inter-Napoli, allo Stadium va in scena il secondo big match della 3^ giornata di campionato: si affrontano Juventus e Milan. Spalletti preferisce Alajbegovic a Boga, gioca Nico Gonzalez. Amorim con Moreira dal 1', Rabiot e Saelemaekers alle spalle di Ramos. Diretta sull'app DAZN e su DAZN 1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
3' - Prima conclusione per la Juve con un tentativo di Alajbegovic, palla oltre la traversa
2' - Subito gran ritmo in questo avvio di gara, la sensazione è che le due squadre vogliamo affrontarsi a viso aperto
Si parte allo Stadium
Le squadre stanno entrando in campo
Quasi tutto pronto all'Allianz per Juventus-Milan
Juventus e Milan sono due delle tre squadre che iniziano le proprie sequenze su azione più lontano dalla propria porta, denotando così un posizionamento alto della squadra: 45.6 metri per i bianconeri e 45.9 per i rossoneri, alle spalle soltanto del Genoa con 46.1.
Terza gara da titolare per Douglas Luiz in questa Serie A, già tante quante nella sua precedente stagione con la Juventus in campionato (nel 2024/25).
Kerim Alajbegovic (18 anni, 350 giorni) è il più giovane giocatore della Juventus a giocare da titolare un incontro di Serie A a partire da Kenan Yildiz nel dicembre 2023 (18 anni, 233 giorni contro il Frosinone).
La Juventus ha effettuato finora 34 cross dalle fasce nei primi due turni di campionato - meno solo del Venezia (35) - contro i 28 del Milan (quinto in questa classifica); tuttavia, quella rossonera è la squadra con la più alta percentuale di cross andati a buon fine: ben il 54%, cioè il 22% in più rispetto alla seconda (Inter con il 32%).
La Juventus è la squadra che ha battuto il maggior numero di corner in queste prime due giornate di campionato: ben 22 - quasi il quadruplo rispetto a quelli calciati dal Milan (sei) - dei quali 10 terminati nell'area di rigore (meno solo del Como con 15 e al pari dei 10 del Cagliari) e cinque sfruttati da un giocatore bianconero.
Il Milan non ha pareggiato alcuna delle ultime nove trasferte di Serie A - sei vittorie e tre sconfitte nel parziale -l’ultimo segno ‘X’ dei rossoneri lontano dal Meazza nel torneo risale allo scorso 25 gennaio, contro la Roma (1-1).
"Sarà una partita con molta energia in campo, entrambe hanno a disposizione calciatori che possono creare la giocata, sono due squadre molto offensive e mi aspetto una gara vivace e vera. Quello che vogliono fare gli avversari è un acceleratore per le nostre possibilità, bisognerà sapere anticipare gli eventi"
Nel 2026, soltanto la Roma ha collezionato più clean sheet (13) della Juventus in Serie A: 12, al pari del Como (sei all’Allianz e sei in trasferta).
La Juventus non ha subito gol nelle ultime tre gare contro il Milan all’Allianz Stadium e potrebbe tenere la porta inviolata per più match interni di fila in casa contro i rossoneri per la seconda volta nella sua storia, dopo il filotto di quattro tra il 1931 e il 1935.
Nelle ultime 11 sfide tra Juventus e Milan in campionato, soltanto una volta entrambe le squadre hanno trovato la via del gol: nell’1-1 del 19 settembre 2021 (di Álvaro Morata e Ante Rebic le reti); otto clean sheet dei rossoneri e sette dei bianconeri nel periodo.
"Vogliamo prendere punti, siamo all'inizio della stagione ed è l'obiettivo quello di vincere più partite possibili. Il nuovo mister ha una chiara idea di gioco, vuole un gioco dominante e intenso e a noi ci piace e giochiamo così"
"E' un gruppo forte, unito e un buon mix tra giovani ed esperti. Ci sono ragazzi di talento, siamo tutti uniti ma parla sempre il campo. Stasera troviamo un avversario di grande qualità e dobbiamo fare una grande partita"
Dopo nove vittorie di fila in tutte le competizioni contro il Milan, la Juventus ha vinto soltanto tre di tutte le successive 16 sfide contro i rossoneri, pareggiandone otto (incluse le ultime due) e perdendone cinque.
Quattro delle ultime cinque sfide tra Juventus e Milan in Serie A sono terminate 0-0, tra cui le due più recenti; queste due formazioni non pareggiano più gare di fila in campionato dal 1973 (quattro in quell'occasione), mentre non hanno mai registrato più incontri consecutivi nel torneo senza alcuna rete segnata.
Il Milan è la squadra contro cui la Juventus ha pareggiato più incontri (60), perso più partite (53) e subito più gol (227) nel massimo torneo.
Gara numero 183 tra Juventus e Milan in Serie A, per un bilancio di 69 vittorie dei bianconeri, 53 dei rossoneri e 60 pareggi.
Spalletti preferisce Alajbegovic a Boga e lo schiera nel trio di trequartisti completato da Conceiçao e Nico Gonzalez alle spalle di Kolo Muani. Kalulu e Celik sulle corsie e Bremer con Lucumì come coppia di centrali
Amorim cambia le carte in tavola e schiera Saelemaekers con Rabiot rientrante dal 1' alle spalle di Ramos. Moreira e Estupinan sulle corsie, Modric e Musah confermati come centrali. De Winter nel ruolo di centrale
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceição, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Modric, Musah, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. All. Amorim
Quattro delle ultime cinque sfide tra Juventus e Milan in Serie A sono terminate 0-0, tra cui le due più recenti; queste due formazioni non pareggiano più gare di fila in campionato dal 1973 (quattro in quell'occasione), mentre non hanno mai registrato più incontri consecutivi nel torneo senza alcuna rete segnata.
La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime sei gare di Serie A contro il Milan; l'ultima volta che i bianconeri hanno registrato più clean sheet consecutivi contro una singola avversaria nella competizione risale al 2016 (nove contro il Palermo), mentre i rossoneri non hanno mai registrato una serie più lunga senza gol segnati contro una singola squadra nella loro storia nella competizione.
Il Milan è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei trasferte di Serie A contro la Juventus (2 vittorie, 3 pareggi) -registrando quattro clean sheet nel parziale (0.5 gol subiti in media a partita) - dopo una serie di ben nove sconfitte esterne consecutive contro i bianconeri a Torino (due reti concesse in media a gara).
Dopo i successi contro Frosinone e Parma, la Juventus, con Luciano Spalletti alla guida, può vincere le prime tre partite di Serie A per la seconda stagione consecutiva (dopo esserci riuscita lo scorso campionato con Igor Tudor), riuscendoci con due allenatori distinti per la seconda volta nella sua storia nella competizione, dopo il 1985/86-1986/87 con Giovanni Trapattoni prima e Rino Marchesi poi.
Dopo i successi contro Torino e Venezia, il Milan può vincere tutte le prime tre gare di Serie A per la quarta volta nelle ultime sette stagioni, dopo che non ci era riuscito in nessuna delle precedenti 13.
Dopo i successi per 1-0 contro il Frosinone e 2-0 contro il Parma, la Juventus può registrare tre clean sheet nelle prime tre gare stagionali di Serie A per la seconda volta negli ultimi 10 anni, dopo il 2024/25 (quando ha subito la prima rete solo alla settima giornata).
Dopo i successi contro Torino e Venezia, Ruben Amorim può diventare il quarto allenatore capace di vincere tutte le prime tre gare alla guida del Milan in Serie A, dopo Mario Sperone nel 1952, Giuseppe Viani nel 1956 e Luigi Bonizzoni nel 1958.
Nessuna squadra ha tentato più tiri dalla distanza rispetto alla Juventus nelle prime due giornate di questa Serie A (18, come il Sassuolo); dall'altra parte, solo il Torino (tre) ne ha registrati meno rispetto al Milan (cinque, come il Monza).
Nico González ha preso parte a tre gol in quattro sfide casalinghe contro il Milan in Serie A (una rete e due assist). Dopo il centro contro il Parma, può andare a segno in due presenze consecutive in campionato per la prima volta da giugno 2024, con la maglia della Fiorentina
Adrien Rabiot, che ha sia segnato che servito un assist nella precedente trasferta di questo campionato (contro il Torino), può diventare il primo giocatore di nazionalità sportiva non italiana nella storia della Serie A ad andare a segno nella sfida tra Juventus e Milan con entrambe le maglie (in generale, negli ultimi 10 anni ci sono riusciti riusciti Manuel Locatelli e Leonardo Bonucci).