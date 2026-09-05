Serie AGiornata 3 - sabato 5 settembre 2026Giornata 3 - sab 5 set
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Fiorentina-Torino 1-2: l'ex Mandragora e Adams firmano la rimonta granata
Prima vittoria in campionato per il Torino, che conquista tre punti in rimonta contro la Fiorentina: al "Franchi" termina 2-1 per la squadra di Abate. Succede tutto nella ripresa: Pellegrino sblocca il risultato al 47'; poi al 74' Mandragora, all'esordio in granata, segna il gol dell'ex. All'82' Adams completa la rimonta. La squadra di Grosso resta ferma a zero punti dopo tre giornate