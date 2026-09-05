Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Una Roma in grande forma dopo i due successi per 4-0 nelle prime due giornate vuole dare continuità ai risultati e sfida all'Olimpico l'Atalanta dell'ex allenatore della Lazio Maurizio Sarri. Dybala c'è e gioca dal 1' con Malen. Mora alle spalle. Sarri con Scamacca dal 1'. Diretta su su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Mora; Malen, Dybala. All. Gasperini
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Elmas. All. Sarri
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Donyell Malen ha segnato in ciascuna delle prime due sfide di questo torneo e potrebbe diventare il quinto giocatore della Roma a trovare la rete in ciascuna delle prime tre gare stagionali nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Abel Balbo (1996/97), Francesco Totti (2000/01), Daniel Osvaldo (2012/13) e Mattia Destro (2013/14).
Nella scorsa Serie A, l’Atalanta ha registrato una media di 18.8 cross (inclusi corner) a partita: quarto dato più alto dell’intero torneo 2025/26, mentre nelle prime due giornate di questo ne ha contati solo 7.5 a incontro (15 totali): il dato più basso; la Lazio allenata da Maurizio Sarri aveva chiuso la scorsa annata con una media di 13.4 traversoni tentati a partita, la penultima in assoluto (peggio solo il Sassuolo con 11.9).
La Roma è la squadra che ha vinto più contrasti nelle prime due giornate di questo campionato: 34, più del doppio dell’Atalanta che invece ne conta appena 16 (come il Cagliari): solo Monza (10) e Sassuolo (12) hanno fatto peggio dei bergamaschi.
La Roma è la squadra che ha recuperato più possessi in questa Serie A: 114, ben 16 in più di qualunque altra formazione (segue l’Inter a 98); ultima l’Atalanta in questa classifica con 58. Le due squadre registrano numeri opposti anche per quanto concerne i recuperi alti: 18 per i giallorossi (come il Sassuolo e meno solo dei 20 del Genoa), il triplo rispetto a quelli della Dea, ultima con sei.
Dall’inizio dello scorso campionato, soltanto l’Arsenal ha tenuto più volte la porta inviolata (21) rispetto alla Roma (20) nei cinque principali campionati europei; Gunners e giallorossi condividono anche il record di clean sheet interni nel periodo (12 a testa).
La Roma ha tenuto la porta inviolata negli ultimi quattro match di campionato e potrebbe non subire gol per più partite onsecutive nel torneo per la quinta volta nella sua storia, la prima dal 2013 (sette di fila in quel caso).
Inter-Napoli 3-2: rimonta nerazzurra al 91' con 5 gol nella ripresa
Partita spettacolare a San Siro: l'Inter rimonta 3-2 il Napoli al 91'! Succede tutto nella ripresa dopo un primo tempo già ricco di occasioni: azzurri avanti con Politano e un sinistro magico di Hojlund. Poco dopo Lautaro riapre la sfida da due passi grazie a un assist volante di Dimarco (traversa su punizione per lui). Thuram, in campo all'intervallo, colpisce prima un palo e poi di testa pareggia. Nel recupero c'è spazio per il nuovo guizzo di Lautaro in mischia. Clamoroso gol mangiato da Anguissa prima del tris
Inter-Napoli 3-2: rimonta nerazzurra al 91' con 5 gol nella ripresaVai al contenuto
Nelle ultime 13 stagioni (dal 2014/15 in avanti), tra le squadre affrontate almeno cinque volte nel massimo torneo all’Olimpico quella bergamasca è la formazione contro cui i giallorossi hanno raccolto meno successi interni (uno in 12 sfide, 1-0 del 5 marzo 2022).
La Roma ha subito almeno un gol in 16 delle ultime 17 sfide contro la Roma in Serie A (31 in totale, 1.8 di media a incontro), inclusa ciascuna delle ultime otto, dopo il successo interno per 1-0 del marzo 2022 (rete di Tammy Abraham); nel periodo (da inizio 2018), l’unica squadra contro cui i giallorossi hanno subito più reti rispetto alla Dea è l’Inter (32), mentre quella contro cui hanno registrato meno clean sheet è il Milan (zero).
La formazione della Roma in grafica
Solo contro Bologna (41) e Lazio (39), l’Atalanta ha conquistato più successi in Serie A che contro la Roma (34); in generale, quella giallorossa è la squadra contro cui i nerazzurri hanno realizzato il maggior numero di reti (151) nel massimo torneo.
La formazione dell'Atalanta in grafica
129^ sfida tra Roma e Atalanta in Serie A: il bilancio sorride ai giallorossi con 54 successi a 34; 40 pareggi completano il quadro.
Atalanta in maglia bianca all'Olimpico
Atalanta, le scelte di formazione
Sarri schiera Scamacca come riferimento più avanzato con De Ketelaere e Elmas ai lati. Samardzic, Gaetano ed Ederson a centrocampo con Kessié e Rowe in panchina. A destra Bellanova in difesa, a sinistra confermato Kolasinac
Roma, le scelte di formazione
Gasperini recupera Dybala e lo schiera dal 1' in coppia con Malen con alle spalle Mora. A destra confermato Lulli, in difesa c'è anche Ndicka che riprende il suo posto centrale con Mancini a destra e Koné a sinistra
Le formazioni ufficiali
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Elmas. All. Sarri
Statistiche e curiosità
L'Atalanta è imbattuta nelle ultime otto sfide di Serie A contro la Roma (6 vittorie, 2 pareggi), la striscia di imbattibilità più lunga mai registrata dai bergamaschi contro i giallorossi nella competizione.
Roma, una sola vittoria interna con l'Atalanta nelle ultime 12
Dopo aver ottenuto otto vittorie casalinghe consecutive contro l'Atalanta tra il 2005 e il 2014, la Roma ha vinto solo una delle ultime 12 sfide interne di Serie A contro i bergamaschi (6 pareggi, 5 sconfitte), senza mai ripetere lo stesso risultato per due volte di fila nel periodo (pareggio nella più recente).
Roma come Inter e Napoli nelle prime due giornate
La Roma ha iniziato la stagione di Serie A con due vittorie per 4-0; nella storia del massimo campionato, solo l'Internazionale nel 1933/34 e il Napoli nel 2020/21 avevano esordito con almeno otto gol fatti e zero subiti nelle prime due giornate. L'ultima squadra a contare almeno nove gol segnati e zero subiti dopo tre gare di Serie A è stata la Juventus nel 1983/84.
Roma a caccia del suo secondo successo casalingo di fila
La Roma ha vinto 4-0 la sua prima gara interna di questa Serie A contro la Fiorentina; i giallorossi non vincono le prime due partite casalinghe stagionali dal 2022/23, stagione in cui riuscirono anche a mantenere la porta inviolata in entrambi i match, mentre l'ultima volta che hanno segnato almeno cinque gol nelle prime due gare interne risale al 2021/22.
Atalanta a caccia della terza vittoria di fila
L'Atalanta ha vinto le prime due partite di questa Serie A e punta a ottenere tre successi nelle prime tre gare stagionali, un traguardo raggiunto dal club bergamasco solo nella stagione 2020/21. Anche Maurizio Sarri ci è riuscito in una sola precedente occasione, nel 2017/18 sulla panchina del Napoli.
I numeri dell'Atalanta nelle prime trasferte stagionali
L'Atalanta non ha vinto la sua prima trasferta stagionale nello scorso campionato, interrompendo una serie di sei stagioni consecutive in Serie A in cui ci era riuscita; i bergamaschi non perdono la gara d'esordio esterna dal 2017/18, quando furono sconfitti 1-3 dal Napoli.
Roma, solo 16 tiri subiti in questa Serie A
In questa Serie A, la Roma ha subito 16 tiri, un dato inferiore soltanto a quello della Juventus (15) e a pari merito con il Bologna; al contrario, l'Atalanta ne ha concessi 38, un numero superato in campionato solo da Frosinone (45) e Cagliari (44).
Il record di De Roon con Gasperini
Marten de Roon (340 partite all'Atalanta in campionato) ha raggiunto 270 presenze in Serie A sotto la guida di Gian Piero Gasperini; solo Gaetano Scirea con Giovanni Trapattoni (292) e Ivano Blason con Nereo Rocco (277) hanno collezionato più presenze con un singolo allenatore nella storia del massimo campionato.
Solo Nordahl e Altafini meglio di Malen nelle prime 20 giornate
Donyell Malen ha segnato 19 gol nelle sue prime 20 presenze in Serie A; nella storia del massimo campionato, solo Gunnar Nordahl e José Altafini hanno raggiunto quota 20 reti in appena 20 partite, mentre per quanto riguarda la Roma, il più rapido a tagliare questo traguardo è stato Pedro Manfredini (nel 1960, 20 gol nelle prime 26 gare).
Samardzic ha sempre segnato nelle ultime sei stagioni di Serie A
Lazar Samardzic dell'Atalanta ha segnato in ciascuna delle ultime sei stagioni di Serie A, totalizzando 18 gol; a 24 anni e 188 giorni, è il centrocampista più giovane a raggiungere questo traguardo dai tempi di Lorenzo Pellegrini (24 anni e 177 giorni nel dicembre 2020). In caso di assist contro la Roma, il centrocampista diventerebbe il più giovane, dal 2004/05, a registrare almeno un gol e un passaggio vincente in sei diverse stagioni di Serie A, superando Marco Benassi (24 anni e 207 giorni grazie a un assist proprio contro la Roma).