Lazar Samardzic dell'Atalanta ha segnato in ciascuna delle ultime sei stagioni di Serie A, totalizzando 18 gol; a 24 anni e 188 giorni, è il centrocampista più giovane a raggiungere questo traguardo dai tempi di Lorenzo Pellegrini (24 anni e 177 giorni nel dicembre 2020). In caso di assist contro la Roma, il centrocampista diventerebbe il più giovane, dal 2004/05, a registrare almeno un gol e un passaggio vincente in sei diverse stagioni di Serie A, superando Marco Benassi (24 anni e 207 giorni grazie a un assist proprio contro la Roma).