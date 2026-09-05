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NAP2
Serie AGiornata 3 - sabato 5 settembre 2026Giornata 3 - sab 5 set
Fine
Inter
Lautaro Martínez 56', 90' + 1'Thuram M. 82'
3 - 2
Napoli
Politano M. 50'Højlund R. 53'
Inter
Lautaro Martínez 56', 90' + 1'Thuram M. 82'
3 - 2 Napoli
Politano M. 50'Højlund R. 53'
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Inter-Napoli 3-2: cinque gol nella ripresa, rimonta nerazzurra nel recupero

Il primo tempo era stato già divertente, il secondo è stato incandescente. Il Napoli vola sul 2-0 a inizio ripresa con l'ex Politano e un tiro perfetto di Hojlund. L'Inter riapre subito il match con Lautaro su grande assist di Dimarco e nei minuti finali rimonta: colpo di testa di Thuram all'82' e gol in mischia del capitano al 91'. Anche due legni per i nerazzurri, il Napoli invece si dispera per un gol mangiato da Anguissa prima del tris subito

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