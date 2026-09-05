Il primo tempo era stato già divertente, il secondo è stato incandescente. Il Napoli vola sul 2-0 a inizio ripresa con l'ex Politano e un tiro perfetto di Hojlund. L'Inter riapre subito il match con Lautaro su grande assist di Dimarco e nei minuti finali rimonta: colpo di testa di Thuram all'82' e gol in mischia del capitano al 91'. Anche due legni per i nerazzurri, il Napoli invece si dispera per un gol mangiato da Anguissa prima del tris subito

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