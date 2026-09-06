Juventus-Milan 1-1: video, gol e highlights

Il secondo gol in Serie A del giovane Cissè va vicinissimo a regalare la terza vittoria di fila al Milan di Amorim che viene raggiunto dalla Juve al 92' con un colpo di testa di Gatti. La Juve recrimina dal momento che sono stati i bianconeri a fare la gara e a provarci di più sia nel primo tempo che nella ripresa quando Conceiçao ha colpito un palo. Il Milan ha saputo sfruttare al meglio l'unica vera palla gol ma non è bastato. Entrambe a quota 7

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