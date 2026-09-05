La squadra di Sarri sfiora il terzo successo consecutivo e poi addirittura perde all'Olimpico contro la Roma che rimonta l'1-0 segnato da Ederson grazie ai gol di Hermoso e Soulé. L'Atalanta soffre il dominio territoriale di una Roma che va sotto a inizio ripresa. La squadra di Gasperini reagisce: un palo e una traversa di Castro, poi il colpo di testa vincente di Hermoso e la rete da 3 punti di Soulé. Giallorossi a 9 con l'Inter



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