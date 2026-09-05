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Serie AGiornata 3 - sabato 5 settembre 2026Giornata 3 - sab 5 set
Fine
Roma
Hermoso M. 89'Soulé M. 90' + 3'
2 - 1
Atalanta
Ederson 47'
Roma
Hermoso M. 89'Soulé M. 90' + 3'
2 - 1 Atalanta
Ederson 47'
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Roma-Atalanta 2-1: video, gol e highlights

La squadra di Sarri sfiora il terzo successo consecutivo e poi addirittura perde all'Olimpico contro la Roma che rimonta l'1-0 segnato da Ederson grazie ai gol di Hermoso e Soulé. L'Atalanta soffre il dominio territoriale di una Roma che va sotto a inizio ripresa. La squadra di Gasperini reagisce: un palo e una traversa di Castro, poi il colpo di testa vincente di Hermoso e la rete da 3 punti di Soulé. Giallorossi a 9 con l'Inter

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