Lecce-Monza 3-2, la doppietta di Coulibaly e Tiago Gabriel stendono Juric

Il Lecce conquista tre punti pesanti al Via del Mare battendo 3-2 il Monza. I giallorossi partono forte e nei primi 11 minuti vanno sul 2-0 con Coulibaly e Tiago Gabriel. Mangas accorcia, ma un minuto dopo Coulibaly firma la doppietta e ristabilisce le distanze. Nella ripresa il ritmo cala, poi Zeballos riapre la partita nel finale sul finale. Il Lecce resiste e porta a casa il successo mentre il Monza di Juric resta fermo a un punto

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