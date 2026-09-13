La Juventus ha colpito ben cinque pali/traverse in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra; nei cinque maggiori campionati europei in corso, solo il Real Madrid (otto) ne conta di più.
Sassuolo-Juventus, il risultato in diretta LIVE
Dopo il pareggio contro il Milan, la Juve affronta una trasferta non semplice al Mapei contro il Sassuolo. La squadra di Aquilani è reduce dal pareggio del Dall'Ara contro il Bologna. Spalletti con Koopmeiners dal 1'. Confermati Nico Gonzalez, Kolo Muani e Alajbegovic. Aquilani sceglie Lipani e non Adzic. Berardi con Esposito e Laurienté. Diretta sull'app DAZN e su DAZN 1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
15' - Bellissima azione di Alajbegovic che da sinistra seina il panico guadagna il fondo e crossa ma non trova compagni pronti a spingere il pallone in rete
10' - Adesso la Juve prova a fare la gara con il possesso, Sassuolo tutto coperto sotto la linea della palla pronto però a ripartire dopo un'eventuale riconquista
2' - Immediata la risposta della Juve con Celik e Alajbegovic che appoggia per Nico Gonzalez, conclusione dal limite dell'area, la palla scheggia la traversa
1' - Parte forte il Sassuolo subito con un cambio di gioco per Berardi che va alla conclusione ma l'arbitro interrompe l'azione per posizione di fuorigioco
Sassuolo-Juventus 0-0
Si parte al Mapei
Squadre in campo tra poco si comincia
La Juventus non ha subito gol in cinque delle ultime sei trasferte di Serie A: tante quante nelle precedenti 27 del torneo.
Tra le squadre di questo campionato, la Juventus è l’unica a non avere mai chiuso un primo tempo di gioco con più di un gol al passivo nelle ultime due stagioni di Serie A (2025/26 e questa)
Il Sassuolo (quattro contro la Juventus) schiera più di tre giocatori italiani titolari in un match di Serie A solo per la terza volta dall'inizio della scorsa stagione, la prima dal 24 maggio scorso (cinque v Parma).
Il Sassuolo ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime cinque gare interne di campionato (esattamente due a match) e potrebbe infilare una serie più lunga di partite casalinghe con almeno due reti all’attivo per la prima volta nel massimo torneo (cinque anche tra gennaio-aprile 2022).
Per la prima volta nella sua storia, la Juventus non schiera nemmeno un italiano tra i 10 giocatori titolari di movimento in una partita di Serie A.
Il Sassuolo ha pareggiato (2-2) l’ultimo match di campionato contro il Bologna e potrebbe chiudere in parità due gare di fila per la prima volta da dicembre 2025-gennaio 2026 (1-1 sia contro il Bologna che contro il Parma).
Bremer taglia il traguardo delle 200 presenze in Serie A (98 con il Torino, 102 con la Juventus); dal suo esordio nel torneo (2018/19), è il sesto difensore straniero a tagliare questo traguardo, dopo Berat Djimsiti (251), Adam Marusic (249), Stefan de Vrij (213), Amir Rrahmani (207) e Nikola Milenkovic (200).
Bremer: "Attenti alla velocità del Sassuolo"
"Abbiamo fatto una bella settimana, ci siamo allenati bene. Il Sassuolo è una squadra che gioca tanto, con attaccanti veloci. Dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze. Mi dispiace per Locatelli che è un bravo ragazzo e tiene tanto alla Juve, Douglas LUiz e Nico Gonzalez ci aiuteranno"
Nei 12 confronti andati in scena in Serie A al MAPEI Stadium tra Sassuolo e Juventus, i bianconeri hanno segnato una media di gol che è quasi il doppio di quella dei neroverdi (2.1 contro l’1.2) e nessuna delle due squadre è mai riuscta a non subire gol per due match di fila (due clean sheet per gli emiliani e tre per i piemontesi)
Una delle tre sconfitte più pesanti rimediate dal Sassuolo in Serie A è arrivata proprio contro la Juventus, il 4 febbraio 2018: 7-0, all’Allianz Stadium, come contro l’Inter sia nel 2013 che nel 2014
La Juventus ha segnato almeno due gol in 17 partite sulle 24 totali contro il Sassuolo in Serie A, il 71%: tra le squadre presenti in questo campionato, contro nessuna i bianconeri hanno fatto meglio (71% anche contro il Frosinone - 5/7
Sassuolo e Juventus hanno pareggiato l'ultimo incontro di campionato (1-1 lo scorso marzo), dopo che nessuna delle precedenti nove sfide era terminata in equilibrio (sei successi bianconeri e tre neroverdi nel parziale). L'ultima volta in cui queste due squadre hanno registrato due pareggi consecutivi in Serie A risale a luglio 2020
Napoli-Bologna 1-0: decisivo Lobotka
Allegri trova la prima vittoria al Maradona da allenatore del Napoli. I padroni di casa partono forte e sfiorano il gol con un destro di De Bruyne e una torsione di Hojlund. Al Bologna viene invece annullato un gol di testa di Theate per fuorigioco. All'intervallo arriva qualche fischio e Allegri scuote la squadra con i cambi: dentro subito Lang e Favasuli, che serve a Lobotka l'assist per il gol decisivo. La reazione degli ospiti non produce quasi nulla. Il Napoli sale a 6 punti, Bologna ancora senza vittorie
Napoli-Bologna LIVE, Allegri vuole tornare a vincereVai al contenuto
Confronto numero 25 tra Sassuolo e Juventus in Serie A, per un bilancio finora di quattro successi degli emiliani, 16 dei piemontesi e quattro pareggi.
La formazione del Sassuolo in grafica
La formazione della Juventus in grafica
Sassuolo, le scelte di formazione
Aquilani sceglie Lipani e non Adzic per il centrocampo completato da Matic e Thorstvedt. Consueto tridente composto da Berardi, Esposito e Laurienté
Juve, le scelte di formazione
Spalletti senza Locatelli manda in campo Koopmeiners a centrocampo insieme a Douglas Luiz. Conferme per Alajbegovic, Nico Gonzalez e Kolo Muani. Gioca anche Francisco Conceiçao. In panchina Sarr
Le formazioni ufficiali
SASSUOLO (4-3-3): Muric, Cinquegrano, Leysen, Idzes, Doig; Lipani, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Çelik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceição, González, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti
Statistiche e curiosità
Sassuolo e Juventus hanno pareggiato l'ultimo incontro di campionato (1-1 lo scorso marzo), dopo che nessuna delle precedenti nove sfide era terminata in equilibrio (sei successi bianconeri e tre neroverdi nel parziale). L'ultima volta che queste due squadre hanno registrato due pareggi consecutivi in Serie A risale a luglio 2020.
Sassuolo vittorioso in due delle ultime tre gare casalinghe contro la Juve
Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (1 sconfitta), dopo che nelle prime nove sfide interne contro i bianconeri aveva ottenuto solo un successo (2 pareggi, 6 sconfitte).
Juve squadra che ha vinto più gare e segnato più gol contro il Sassuolo
La Juventus è la squadra che ha vinto più partite (16) e segnato più gol (56) contro il Sassuolo in Serie A; per i bianconeri, la media di 2.3 gol a partita contro i neroverdi è la più alta rispetto a qualsiasi avversaria attualmente nella competizione.
Sassuolo, sei vittorie nelle ultime 8 in casa in Serie A
Il Sassuolo ha vinto ben sei delle ultime otto gare casalinghe di Serie A (2 sconfitte) - nello stesso periodo (dalla 26ª giornata dello scorso campionato), solo la Roma (sette) ha registrato più vittorie interne (a quota sei anche l'Inter).
Juve, squadra che ha subito meno gol in Serie A da marzo ad oggi
Da inizio marzo ad oggi, la Juventus è la squadra che ha subito meno gol in Serie A (neopromosse escluse), appena 10 reti - nel periodo nessuna formazione ha perso meno volte (una, come l'Inter, sempre escluse neopromosse), mentre solo la Roma (32) ha ottenuto più punti dei bianconeri (30, alla pari del Como).
Juve, solo quattro gol segnati in questo avvio di campionato
La Juventus ha ottenuto sette punti in questa Serie A nonostante abbia segnato solo quattro reti, una media di 1.75 punti a gol, con solo il Cagliari (3.0) e Lazio (2.25) che hanno performato meglio da questo punto di vista.
Juve, squadra con la percentuale realizzativa più bassa tra le top-6
Tra le squadre attualmente nelle prime sei posizioni in classifica, la Juventus è quella con la percentuale realizzativa più bassa nelle prime quattro giornate di questa Serie A (7.3%). Nonostante le 55 conclusioni, i bianconeri sono andati a segno solo quattro volte, con quattro marcatori differenti; solo una volta nelle ultime cinque stagioni hanno segnato le prime cinque reti stagionali con cinque giocatori diversi, nel 2024/25.
Gara da ex per Adzic
Vasilije Adzic, a segno nell'ultima giornata di campionato, ha giocato le sue sue prime 16 presenze di Serie A con la Juventus, realizzando una rete. Infatti, il giocatore del Sassuolo è il primo nato dal 2006 in avanti ad avere all'attivo almeno un gol con due maglie differenti nel massimo campionato italiano.
Laurienté, il giocatore con più tiri e senza gol in A in questa stagione
L'attaccante del Sassuolo Armand Laurienté (16) è il giocatore che ha tentato più tiri senza segnare in questo avvio di Serie A; è invece un altro neroverde, Kieron Bowie, il calciatore che ha totalizzato più Expected Goals (1.55) tra quelli che non sono ancora andati a segno, mentre subito dietro di lui è presente l'avversario di giornata Randal Kolo Muani (1.54).
Sassuolo, è la squadra contro cui Gonzalez ha segnato più gol in A
Il Sassuolo è la squadra contro cui Nico González ha segnato più gol in Serie A (quattro); l'attaccante della Juventus ha realizzato cinque gol in campionato da marzo in avanti, tra i giocatori che hanno segnato almeno lo stesso numero di reti nei cinque grandi tornei europei, l'argentino è quello che è rimasto in campo meno minuti (418).