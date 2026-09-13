Gol annullato al Bologna!
7' - Aveva segnato Theate con un colpo di testa da calcio di punizione battuto sulla trequarti destra del Napoli. Il difensore belga però è stato pizzicato in posizione irregolare dal fuorigioco semiautomatico
Allegri vuole la prima vittoria al Maradona. Ci prova con Vergara nel tridente offensivo con Politano e Hojlund. A centrocampo De Bruyne e Gilmour. Tedesco, a caccia del primo successo in assoluto, dà fiducia al giovane Pessina in porta e ad Amondarain in mediana. Al 7' gol annullato a Theate per fuorigioco. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su SkyGo, anche in HD
7' - Aveva segnato Theate con un colpo di testa da calcio di punizione battuto sulla trequarti destra del Napoli. Il difensore belga però è stato pizzicato in posizione irregolare dal fuorigioco semiautomatico
3' - Napoli subito vicino al gol! De Bruyne crossa di prima dalla fascia destra e trova il tentativo di testa di Vergara sul secondo palo. La palla termina fuori e si riparte da una rimessa dal fondo
1' - Si parte! Possesso palla dei padroni di casa
Napoli con la prima maglia azzurra e i pantaloncini bianchi. Tenuta away per il Bologna con maglia bianca e pantaloncini blu. Di seguito, un ripasso delle maglie delle 20 squadre di Serie A
Inno della Serie A in corso
Tra poco si scende in campo per la seconda partita della giornata!
Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha spiegato a Sky Sport le ragioni dell'esclusione di Skorupski dai titolari: "Si è presentato in ritardo alla riunione tecnica. Abbiamo un regolamento chiaro, condiviso da tutti". Sulla situazione in corso: "Di sicuro quando si cambiano percorso e identità tattica non è mai facile, anche a Napoli sta succedendo. Ci vuole un periodo di adattamento. Mercato? Solo la cessione di Rowe è stata inaspettata, ma i comportamenti sono importanti per noi e il giocatore ha spinto per andarsene"
Oggi in porta per il Bologna non ci sarà Skorupski, ma Massimo Pessina. Il classe 2007, 19 anni il prossimo dicembre, ha già esordito in Serie A lo scorso campionato. Era il 9 novembre 2025, doveva ancora diventare maggiorenne e Italiano lo lanciò proprio contro il Napoli, in un match vinto al Dall'Ara 2-0. Entrò nei primi minuti al posto dell'infortunato Skorupski, oggi la chance è da titolare
Sconfitti nelle prime due partite da Lazio e Atalanta, i rossoblù hanno trovato il primo punto la settimana scorsa nel pareggio in rimonta contro il Sassuolo. Di seguito i gol e gli highlights del match
L'allenatore del Napoli è intervenuto a Sky Sport prima dell'inizio del match: "Bisogna vincere la prima partita in casa, sta a noi invertire il trend. Vergara titolare? Ho voluto avere tre giocatori offensivi in panchina, Lang oltre a Neres e Lucca, speriamo di averla azzeccata". Su quello che serve per vincere: "Sarà importante avere tecnica e soprattutto più attenzione rispetto a quanto fatto ultimamente"
Mercoledì sera gli azzurri sono stati sconfitti in casa all'esordio in Champions dall'Arsenal. Di seguito, gol e highlights del match
Sfida emozionante al Via del Mare tra Lecce e Monza, ipotecata dai padroni di casa già all'intervallo e con il tentativo di rimonta ospite nella ripresa
Match affidato a Kevin Bonacina, sostenuto dalla coppia di assistenti Mokhtar-Ricci e dal IV Ufficiale Maurizio Mariani. Al Var a Lissone Maggioni e Rutella. QUI le altre designazioni di giornata
L'allenatore toscano nella gara di Champions ha perso Meret e Alisson Santos per problemi muscolari. Sono ancora fuori invece McTominay e Anguissa, oltre ai lungodegenti Buongiorno e Marianucci in difesa
In conferenza stampa ieri, Massimiliano Allegri ha parlato del momento della sua squadra, della necessità di portare punti in cascina e di come il risultato possa condizionare la visione d'insieme
L'allenatore del Bologna (che deve scontare la prima di due giornare di squalifica), sceglie Pessina in porta invece di Skorupski e Amondarain a centrocampo con Pobega e Ferguson. Piccoli ancora preferito a Dovbyk con Bernardeschi e Cambiaghi sulle fasce. In difesa Theate centrale con Heggem, Miranda e Holm i terzini
Rispetto ai rumors degli ultimi giorni, la novità è l'inserimento di Vergara nel tridente offensivo assieme a Hojlund e Politano. In panchina Lang, favorito alla vigilia, assieme a Neres. De Bruyne a centrocampo con Lobotka e Gilmour, stessa mediana vista con l'Arsenal. In difesa Di Lorenzo e Spinazzola sugli esterni, a protezione di Milinkovic-Savic ci sono sempre Rrhamani e Marin
L'attaccante del Bologna Artem Dovbyk - a referto contro il Sassuolo - non riesce ad andare a bersaglio per due gare di Serie A consecutive da marzo 2025; il centravanti ucraino ha segnato quattro dei suoi 16 gol in Serie A nel mese di settembre (25%) e in nessun altro mese ha fatto meglio (quattro anche a gennaio)
Rasmus Højlund è andato a segno in quattro delle ultime cinque presenze di Serie A, tra cui le due più recenti (contro Como e Inter). L'attaccante del Napoli può trovare la rete in almeno tre gare di fila per la terza volta nei cinque grandi campionati europei dopo esserci riuscito nel gennaio 2023 con l'Atalanta (tre) e tra dicembre 2023 e febbraio 2024 con il Manchester United (sei)
I giocatori del Bologna hanno portato a buon fine il 57.5% dei dribbling tentati in questa Serie A, solo l'Inter (60.7%) ha registrato una percentuale migliore; dall'altro lato, il Napoli è ultimo in questa graduatoria con solo il 25.6%
Solo l'Atalanta (77) ha subito più tiri del Napoli (61) in questa Serie A; i partenopei avevano chiuso lo scorso campionato con 389 conclusione fronteggiate, con solo quattro squadre che avevano fatto meglio
Nonostante il ko nell'ultima trasferta fuori casa contro l'Atalanta, il Bologna ha vinto ben sei delle ultime otto gare esterne in Serie A (2 sconfitte), da febbraio ad oggi meno solo del Como (sette) e tante quante Inter e Milan (sei)
Dopo il successo all'esordio di questo campionato contro il Genoa, il Napoli ha perso le due successive sfide contro Como e Inter; i partenopei non registrano tre sconfitte di fila in Serie A da gennaio 2020 con Gennaro Gattuso in panchina
Il Bologna è una delle sei squadre ancora senza successi in questa Serie A (1 pareggio, 2 sconfitte) e nel torneo in corso ha realizzato solo due gol; i rossoblù non realizzano meno di tre reti nelle prime quattro gare stagionali dal 2018/19 (zero in quell'occasione)
Il Napoli non ha trovato la rete in tre delle ultime sei gare col Bologna in Serie A. Dopo una serie ininterrotta di 20 partite di fila a segno contro i rossoblù, parziale in cui i partenopei avevano realizzato 55 reti, una media di 2.75 a incontro
Nonostante il Napoli abbia vinto nove delle ultime 12 gare interne contro il Bologna in Serie A (3 sconfitte), due delle ultime tre sfide in terra campana sono state vinte dai rossoblù
Il Bologna ha vinto le ultime due gare di Serie A contro il Napoli dopo che aveva registrato appena un successo nelle precedenti 11 (4 pareggi, 6 sconfitte); l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato più vittorie consecutive contro gli azzurri nel massimo campionato risale al periodo 1935-1937, cinque in quell'occasione con Árpád Weisz in panchina
Buonasera a tutti. Il Napoli vuole ritrovare la vittoria dopo tre sconfitte di fila tra campionato e Champions. Al Maradona oggi arriva il Bologna, ancora a secco di vittorie in Serie A. Avviciniamoci all'inizio del match previsto per le 18