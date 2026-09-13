Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha spiegato a Sky Sport le ragioni dell'esclusione di Skorupski dai titolari: "Si è presentato in ritardo alla riunione tecnica. Abbiamo un regolamento chiaro, condiviso da tutti". Sulla situazione in corso: "Di sicuro quando si cambiano percorso e identità tattica non è mai facile, anche a Napoli sta succedendo. Ci vuole un periodo di adattamento. Mercato? Solo la cessione di Rowe è stata inaspettata, ma i comportamenti sono importanti per noi e il giocatore ha spinto per andarsene"