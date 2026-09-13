Serie AGiornata 4 - domenica 13 settembre 2026Giornata 4 - dom 13 set
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Napoli-Bologna 1-0: video, gol e highlights
La squadra di Allegri ritrova i tre punti in campionato, grazie all'1-0 sul Bologna. Il Napoli va vicino al gol già nel primo tempo, ma il punteggio non si sblocca prima dell'intervallo: nella ripresa entra Favasuli e serve l'assist per il destro al volo di Lobotka che finisce sotto le gambe di Pessina e vale il successo. I rossoblù di Tedesco (oggi squalificato) restano senza vittorie