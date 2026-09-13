Serie AGiornata 4 - domenica 13 settembre 2026Giornata 4 - dom 13 set
Fine
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Sassuolo-Juventus 3-2: video, gol e highlights
La Juve resta a quota sette punti dopo la rocambolesca sconfitta del Mapei contro il Sassuolo. La squadra di Aquilani ci crede fino in fondo e segna il gol vittoria al 94' con l'ex Adzic. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, Sebastiano Esposito stappa la gara a inizio ripresa. Zhegrova la riprende, Bowie sembra chiuderla con il gol del 2-1. Al 91' ancora Zhegrova fa 2-2, ma al 94' arriva la rete della vittoria di Adzic che regala tre punti preziosi al Sassuolo