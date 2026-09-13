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Serie AGiornata 4 - domenica 13 settembre 2026Giornata 4 - dom 13 set
Fine
Sassuolo
Esposito S. 65'Bowie K. 89'Adzic V. 90' + 4'
3 - 2
Juventus
Zhegrova E. 82', 90' + 1'
Sassuolo
Esposito S. 65'Bowie K. 89'Adzic V. 90' + 4'
3 - 2 Juventus
Zhegrova E. 82', 90' + 1'
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Sassuolo-Juventus 3-2: video, gol e highlights

La Juve resta a quota sette punti dopo la rocambolesca sconfitta del Mapei contro il Sassuolo. La squadra di Aquilani ci crede fino in fondo e segna il gol vittoria al 94' con l'ex Adzic. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, Sebastiano Esposito stappa la gara a inizio ripresa. Zhegrova la riprende, Bowie sembra chiuderla con il gol del 2-1. Al 91' ancora Zhegrova fa 2-2, ma al 94' arriva la rete della vittoria di Adzic che regala tre punti preziosi al Sassuolo

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