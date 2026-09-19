Venezia-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
La Lazio vuole proseguire in questo avvio positivo di campionato e affronta la non semplice trasferta del Penzo contro il Venezia. Gattuso preferisce Noslin a Pinamonti in attacco. Gioca ancora Sutalo dal 1'. Stroppa manda in campo Juan Jesus e schiera la coppia Adams-Yeboah. Diretta su su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
VENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainault, Kike, Sohm, Helgason, Correia; Yeboah J., Adams A. All. Stroppa.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo J., Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor K.; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso
in evidenza
Davide Frattesi ha segnato il primo dei suoi 25 gol in Serie A proprio contro il Venezia, al MAPEI con la maglia del Sassuolo il 23 ottobre 2021. Dopo le reti contro Bologna (al Dall’Ara) e Udinese (al Bluenergy) il classe 1999 potrebbe andare a segno per tre trasferte consecutive per la prima volta nel torneo.
Solamente Paulo Dybala (31), Franco Mastantuono (24) e Nico Paz (23) hanno preso parte a più tiri in questa Serie A rispetto a Mattia Zaccagni: 21 (al pari di altri quattro giocatori), frutto di 13 conclusioni e otto occasioni create. Per il classe ’95 una rete contro il Venezia nel torneo, il 18 agosto 2024 all’Olimpico con i biancocelesti.
Solo il Lecce (32) ha tentato meno cross su azione rispetto alla Lazio in questa Serie A (34, al pari dell’Atalanta); dall’altro lato, il Venezia ne ha tentati 60 (come il Bologna), meno solo di Roma (74), Inter (66), Monza (65) e Napoli (61).
Venezia e Lazio (entrambe 40.1m) sono due delle cinque squadre che iniziano mediamente le loro azioni offensive più vicine alla propria porta in questa Serie A, insieme a Parma (37.9m), Bologna (38.8m) e Torino (40.1m).
Gattuso: "Non bisogna essere presuntuosi e superficiali"
"Non bisogna peccare di presunzione e superficialità, il Venezia meritava qualcosa in più finora, dobbiamo avere l'umiltà di tenere bene il campo, bisogna stare sul pezzo, con mentalità, le partite facili non esistono più e serve una grande prestazione. Quando alleni la Lazio la pressione dei risultati c'è sempre, noi dobbiamo pensare alla nostra mentalità, che è di non mollare mai e di giocare un certo tipo di calcio. Noslin? Ci dà profondità e freschezza e in questo momento ne abbiamo bisogno"
Da una parte, il Venezia è la squadra che ha subito il maggior numero di gol di testa in questa Serie A (tre); dall’altra, solo il Lecce (tre) ne ha realizzati di più della Lazio con questo fondamentale (due, al pari di Juventus e Frosinone).
Dopo il 2-2 contro il Milan, la Lazio potrebbe pareggiare due match consecutivi di Serie A per la prima volta dal dicembre 2025 (v Cremonese e Udinese)
Il Venezia ha perso le ultime sei partite di Serie A, la sua striscia negativa più lunga dalla serie di 10 del periodo tra febbraio e maggio 2022, con Paolo Zanetti prima e Andrea Soncin poi alla guida della squadra. In particolare, tra le formazioni attualmente presenti nel torneo, la veneta è quella con la striscia aperta di sconfitte più lunga.
Roma-Inter 2-2
All’Olimpico lo scontro diretto finisce pari, con l’Inter capace ancora una volta di rimontare dopo aver chiuso il primo tempo sotto 2-0. Giallorossi straripanti in avvio, con Koné che segna dopo 6’, Bisseck spreca la palla del possibile pareggio, Bastoni prende un palo. Prima dell’intervallo ancora Koné fa 2-0, Lautaro accorcia 51 secondi dopo l’inizio della ripresa e poi la pareggia. Roma e Inter restano appaiate in vetta
Roma-Inter LIVE, scontro al verticeVai al contenuto
In generale solo contro Fiorentina (11) e Bologna (sette) il Venezia conta più successi in Serie A che contro la Lazio (sei, come con Inter, Roma e Torino).
La prossima sarà la 25^ sfida tra Venezia e Lazio in Serie A, con i biancocelesti vittoriosi in 13 dei precedenti 24 incroci; sei vittorie dei lagunari e cinque pareggi completano il bilancio.
La formazione del Venezia in grafica
La formazione della Lazio in grafica
Venezia, le scelte di formazione
Stroppa manda in campo Juan Jesus al centro della difesa. Davanti consueta coppia formata da Yeboah e Adams, a sinistra gioca Correia, Kike, Sohm e Helgason in mezzo al campo
Lazio, le scelte di formazione
Gattuso scioglie il dubbio su Noslin o Pinamonti, gioca il primo al centro dell'attacco affiancato da Cancellieri e Zaccagni. A centrocampo ancora Belahyane con Taylor e Frattesi, confermato Sutalo in difesa
La Lazio si prepara alla sfida col Venezia
Le formazioni ufficiali
VENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainault, Kike, Sohm, Helgason, Correia; Yeboah J., Adams A. All. Stroppa.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo J., Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor K.; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso
Statistiche e curiosità
La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime sette sfide contro il Venezia in Serie A (5 vittorie, 2 pareggi), con l'ultimo successo dei lagunari che risale al 5 gennaio 2000 con Luciano Spalletti allenatore (2-0 con gol di Maurizio Ganz e Filippo Maniero).
Pari nell'ultimo confronto al Penzo tra Venezia e Lazio
Venezia e Lazio hanno pareggiato l'ultimo confronto in Serie A (0-0 il 22 febbraio 2025 al Penzo) e solo una volta hanno registrato due pareggi di fila nel massimo campionato: tra il novembre 1966 e l'aprile 1967
Venezia, sei successi contro la Lazio sempre in casa
I sei successi del Venezia contro la Lazio in Serie A sono tutti arrivati in gare casalinghe; più nel dettaglio, i lagunari hanno evitato la sconfitta in nove delle 12 partite al Penzo contro i biancocelesti nel massimo campionato (6 vittorie, 3 pareggi)
Venezia ko nelle prime 4 gare in Serie A per la terza volta nella sua storia
Il Venezia ha perso tutte le prime quattro partite stagionali di Serie A solo per la terza volta, dopo il 2001/02 e il 1949/50 - in entrambi i casi i veneti uscirono sconfitti anche alla quinta gara.
Lazio, uguagliata la miglior partenza in A da quando ci sono i tre punti
La Lazio ha guadagnato 10 punti in questo campionato, eguagliando la sua miglior partenza dopo quattro partite stagionali di Serie A, considerando tre punti a vittoria da sempre (10 anche nel 2017/18, nel 1999/2000 e nel 1974/75); i biancocelesti potrebbero guadagnare almeno 13 punti dopo cinque gare stagionali per la prima volta nella loro storia nel massimo campionato.
Lazio a caccia del terzo successo di fila in trasferta
La Lazio potrebbe vincere tutte le prime tre trasferte stagionali di Serie A solo per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2017/18, il 2002/03 e il 1972/73
Lazio sempre vittoriosa nelle ultime tre contro neopromosse
La Lazio ha vinto le ultime tre gare di campionato contro avversarie neopromosse (tutte nel 2026 con il punteggio di 2-1), dopo che invece non aveva ottenuto alcun successo nelle sette precedenti partite contro queste formazioni in Serie A (5 pareggi, 2 sconfitte).
Venezia, con Fiorentina e Monza la squadra che ha subito più gol
Il Venezia è una delle tre formazioni ad aver subito più gol in questo avvio di campionato: 11, al pari di Fiorentina e Monza - ben sei di questi sono arrivati nel corso degli ultimi 30 minuti di gioco (record negativo).
Yeboah secondo per dribbling tentati in questa serie A
Solo Giorgi Kvernadze (28) ha tentato più dribbling di John Yeboah in questa Serie A: 18 per il giocatore del Venezia, al pari di Armand Laurienté. Inoltre, tra gli attaccanti che non hanno ancora servito un assist, solo Alieu Njie (otto) ha creato più occasioni per i compagni rispetto al classe 2000 (sette).
Zaccagni, i numeri in fase offensiva
Mattia Zaccagni (un assist in entrambe le ultime due presenze) ha preso parte ad almeno una rete in due partite consecutive di Serie A per la prima volta da febbraio 2025 (striscia di tre in quel caso). In più, dal suo esordio con la Lazio in campionato (dal 12 settembre 2021), Zaccagni è il giocatore dei biancocelesti che è stato coinvolto in più gol in Serie A: 51 (31 gol+20 assist), uno in più di Ciro Immobile (50)