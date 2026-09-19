"Non bisogna peccare di presunzione e superficialità, il Venezia meritava qualcosa in più finora, dobbiamo avere l'umiltà di tenere bene il campo, bisogna stare sul pezzo, con mentalità, le partite facili non esistono più e serve una grande prestazione. Quando alleni la Lazio la pressione dei risultati c'è sempre, noi dobbiamo pensare alla nostra mentalità, che è di non mollare mai e di giocare un certo tipo di calcio. Noslin? Ci dà profondità e freschezza e in questo momento ne abbiamo bisogno"