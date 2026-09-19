Roma-Inter è la sfida tra le due squadre che hanno segnato più gol (13 i nerazzurri e 12 i giallorossi), effettuato il maggior numero di tiri in porta (32 i meneghini e 31 i capitolini) e toccato più palloni in area avversaria (183 la Roma e 177 l'Inter) in questa Serie A. I giallorossi sono anche una delle tre formazioni ad aver subito meno reti in questo avvio di stagione nei Big-5 campionati europei (solo una rete concessa, al pari di Arsenal e Friburgo).