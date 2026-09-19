La sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 540 in 186 sfide (305 per i nerazzurri e 235 per i giallorossi – una media di 2.9 gol a partita); quella nerazzurra è anche l'unica squadra ad avere siglato almeno 300 reti contro una singola avversaria nella storia del massimo campionato Italiano.
Roma-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
All'Olimpico il big match della 5^ giornata, con Roma e Inter che arrivano appaiate in vetta alla classifica a punteggio pieno. Gasperini sceglie Balerdi al centro della difesa: Ndicka in panchina. Confermato Molina, schierato a destra con Wesley a sinistra, così come Soulé sulla trequarti (con Dybala, alle spalle di Malen). Chivu con la coppia Lautaro-Thuram in attacco. A destra ancora Diouf, in mezzo c’è Jones dal 1’. Diretta sull'app DAZN e su DAZN 1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina N., Konè M., Cristante, Wesley; Dybala, Soulè; Malen. All. Gasperini.
INTER (3-5-2): Martinez J.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Martinez L, Thuram. All. Chivu.
Diouf festeggia la convocazione in nazionale
Prima del match, Diouf ha parlato così: "Felice e orgoglioso per la convocazione di Zidane in nazionale. Ho fatto tutte le giovanili e ora sono in prima squadra. Oggi dobbiamo partire bene, non come contro l'Udinese"
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Roma, le scelte di Gasperini
Balerdi vince il ballottaggio con Ndicka e gioca al centro della difesa. Molina torna a destra (preferito a Lulli), con Wesley a sinistra. Il trio d'attacco è confermatissimo: Dybala e Soulé alle spalle di Malen.
- ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina N., Konè M., Cristante, Wesley; Dybala, Soulè; Malen. All. Gasperini.
Inter, le scelte di Chivu
Rispetto al successo contro l'Udinese, in difesa Akanji torna al centro, con Bisseck sul centro destra e fuori Stones, indisponibile. A centrocampo c'è Jones dal 1', Zielinski ancora in regia (out anche Calhanoglu). Confermato Diouf a destra mentre tornano i titolari Dimarco a sinistra e Lautaro davanti (l'argentino ha riposato contro l'Udinese). Con lui Thuram
- INTER (3-5-2): Martinez J.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Martinez L, Thuram. All. Chivu.
Roma e Inter appaiate a punteggio pieno
Dopo quattro giornate di campionato, Roma e Inter arrivano allo scontro diretto appaiate in vetta, entrambe con 12 punti
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Minuto di silenzio e lutto al braccio per ricordare Mazzola
L'Inter scenderà in campo con il lutto al braccio per ricordare la sua legenda, Sandro Mazzola, scomparso a 83 anni: in carriera ha vestito solo i colori nerazzurri per 17 stagioni, dal 1960 al 1977, in cui ha vinto tutto: 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Inoltre sarà osservato un minuto di silenzio in occasione delle gare di tutte le competizioni del calcio italiano in programma nel fine settimana
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L'Inter è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 18 sfide contro la Roma in Serie A (10 vittorie, 6 pareggi); più nel dettaglio, i nerazzurri hanno vinto nove delle 11 gare più recenti contro i giallorossi in campionato (2 sconfitte), segnando 24 reti nel periodo (2.2 di media a partita).
L'Inter ha vinto tutte le ultime cinque trasferte contro la Roma in Serie A, con uno score di 11-2: già striscia record di sconfitte consecutive casalinghe per i giallorossi contro una singola avversaria nella loro storia nel massimo campionato. In generale, i capitolini non vincono all'Olimpico contro i nerazzurri in Serie A dal 2 ottobre 2016 - da allora in nove gare interne hanno registrato tre pareggi e sei sconfitte.
L'ultima volta che si sono sfidate le prime due squadre in classifica a inizio giornata, entrambe a punteggio pieno in Serie A dalla quinta gara stagionale, risale alla sesta giornata del 2014/15, ovvero il 5 ottobre 2014 in Juventus-Roma 3-2.
La Roma ha vinto tutte le ultime nove partite di campionato e solo due volte nella sua storia in Serie A ha ottenuto almeno 10 successi di fila: 11 tra maggio e ottobre 2013 e 11 tra dicembre 2005 e febbraio 2006.
Da una parte, la Roma potrebbe vincere ciascuna delle prime cinque gare stagionali di Serie A solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 2014/15 e il 2013/14; dall'altra, l'Inter potrebbe ottenere cinque successi nei primi cinque match stagionali solo per la quinta volta nel massimo campionato, dopo il 2023/24, il 2019/20, il 2015/16 e il 1966/67.
L'Inter è rimasta imbattuta in 29 delle ultime 30 partite di Serie A (23 vittorie, 6 pareggi), segnando 76 reti nel periodo (2.5 di media); l'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Milan lo scorso 8 marzo (0-1) - ovvero nell'unico match in questa striscia in cui i nerazzurri sono rimasti a secco di gol.
Roma-Inter è la sfida tra le due squadre che hanno segnato più gol (13 i nerazzurri e 12 i giallorossi), effettuato il maggior numero di tiri in porta (32 i meneghini e 31 i capitolini) e toccato più palloni in area avversaria (183 la Roma e 177 l'Inter) in questa Serie A. I giallorossi sono anche una delle tre formazioni ad aver subito meno reti in questo avvio di stagione nei Big-5 campionati europei (solo una rete concessa, al pari di Arsenal e Friburgo).
Dal suo esordio nel campionato italiano (lo scorso 18 gennaio), Donyell Malen ha realizzato 20 reti in 22 presenze, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore in Serie A nel periodo (a quota 10 Tasos Douvikas); allargando il dato ai Big-5 campionati europei, sono almeno tre in più rispetto a chiunque altro (a 17 Harry Kane).
Marcus Thuram ha preso parte a 12 reti nelle sue ultime nove presenze di campionato (8G+4A); in aggiunta, il classe '97 è stato coinvolto in cinque gol in quattro sfide contro la Roma in Serie A (3G+2A) e solo contro il Torino (sette) ha fatto meglio nel torneo.