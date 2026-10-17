Cade ancora il Napoli: vittoria pesantissima per il Venezia che infila i primi punti del suo campionato con Nicola all'esordio in panchina. Primo tempo flop, poi tutto cambia col gol di Adams a inizio ripresa. Allegri cambia e punta su Hojlund, De Bruyne e Alisson: a quel punto piovono occasioni, ma De Bruyne sbaglia un rigore e Stankovic para di tutto

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