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Serie AGiornata 9 - martedì 27 ottobre 2026Giornata 9 - mar 27 ott
Fine
Roma
Lulli E. 15'Pisilli N. 21'Rodrigo Mora 85'Malen D. 87'
4 - 2
Cagliari
Nzola M. 10' (Rig.)Maldini D. 81'
Roma
Lulli E. 15'Pisilli N. 21'Rodrigo Mora 85'Malen D. 87'
4 - 2 Cagliari
Nzola M. 10' (Rig.)Maldini D. 81'
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Roma-Cagliari 4-2: gol di Lulli, Pisilli, Mora e Malen

La squadra di Gasperini rimonta il Cagliari, la risolve coi cambi nel finale e resta in scia della Lazio capolista (in attesa di Venezia-Inter). Rossoblù avanti in avvio con Nzola, che trasforma il rigore causato da Pisilli. Lulli festeggia alla grande il rinnovo fino al 2031: prima pareggia di testa su cross di Molina, poi completa la rimonta con l'assist per Pisilli. All'81' pareggia il neoentrato Maldini, ma pesano dalla panchina anche le reti di Mora e Malen per il poker conclusivo

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