Serie AGiornata 9 - martedì 27 ottobre 2026Giornata 9 - mar 27 ott
Fine
2 - 6
2 - 6
Sassuolo-Lazio 2-6, gol di Taylor, Isaksen, Floriani, Zaccagni e doppietta di Noslin
La Lazio diverte e si diverte: infila la sua quinta vittoria consecutiva e si prende (almeno per una notte) la testa solitaria del campionato. Doppietta per Noslin, poi altri quattro marcatori diversi per Gattuso. Primo temo assurdo: al 45' è già 4-2 per la Lazio, sempre davanti e rimontata solo una volta sull'1-1. In mezzo anche un rosso diretto per Thorstvedt. Nella ripresa Turati para ben due rigori, uno a Zaccagni e uno a Frattesi