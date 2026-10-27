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Sassuolo
Sutalo J. 7' (Aut.)Esposito S. 43'
2 - 6 Lazio
Taylor K. 2'Isaksen G. 13'Floriani Mussolini R. 16'Zaccagni M. 45' + 1'Noslin T. 55', 65'
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Sassuolo-Lazio 2-6, gol di Taylor, Isaksen, Floriani, Zaccagni e doppietta di Noslin

La Lazio diverte e si diverte: infila la sua quinta vittoria consecutiva e si prende (almeno per una notte) la testa solitaria del campionato. Doppietta per Noslin, poi altri quattro marcatori diversi per Gattuso. Primo temo assurdo: al 45' è già 4-2 per la Lazio, sempre davanti e rimontata solo una volta sull'1-1. In mezzo anche un rosso diretto per Thorstvedt. Nella ripresa Turati para ben due rigori, uno a Zaccagni e uno a Frattesi

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