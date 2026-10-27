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Serie AGiornata 9 - martedì 27 ottobre 2026Giornata 9 - mar 27 ott
Fine
Torino
Adams C. 24'
1 - 3
Como
Ramón J. 81'Paz N. 87'Baturina M. 90' + 2'
Torino
Adams C. 24'
1 - 3 Como
Ramón J. 81'Paz N. 87'Baturina M. 90' + 2'
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Torino-Como 1-3: video, gol e highlights

Ancora una grande prestazione del Como, specie nella ripresa, capace di rimontare e battere il Torino 3-1 al termine di una gara in cui la squadra di Abate gioca un ottimo primo tempo, segna con Adams e difende bene. Nella ripresa la squadra di Fabregas accelera, colpisce due traverse, una la colpisce anche Simeone ma all'81' Ramon pareggia. Poi segna Nico Paz all'87' e al 92' la chiude Baturina. Il Como sale a quota 20

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