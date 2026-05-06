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il protagonista

Pio Esposito, il ‘peso’ dei sogni: così un ragazzo di 20 anni ha inciso sullo scudetto

Massimo Gobbi

©Getty

In meno di un anno Pio Esposito è passato da promessa a protagonista silenzioso dello scudetto dell’Inter. Incide senza bisogno di segnare, con lavoro, presenza e letture da veterano. A 20 anni ha già mentalità e impatto da grande: il futuro non è più attesa, ma realtà

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