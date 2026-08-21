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Le pagelle / 2

Speciale Serie A: i voti alle squadre di centro classifica

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni

Le squadre di metà classifica si portano sempre dietro tanti interrogativi da risolvere: possono fare il grande salto o rischiano di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere? Tra gli entusiasmi della Fiorentina e le critiche alla Lazio, la seconda puntata delle pagelle di inizio Serie A 2026/2027

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