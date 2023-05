Dopo undici stagioni consecutive nel massimo campionato, la Sampdoria retrocede aritmeticamente in Serie B. I blucerchiati mancano dalla cadetteria dal 2011/12, quando, dopo un avvio complicato e un cambio in panchina, conquistarono la promozione ai playoff. Ma ricordi chi c'era in quella squadra? Tra gli altri, anche un futuro campione del mondo, due protagonisti della nostra Nazionale in un'edizione degli Europei e uno tra i migliori bomber degli ultimi anni in A

UDINESE-SAMP 2-0: BLUCERCHIATI IN B