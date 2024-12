Dybala con Dovbyk: le probabili di Roma-Parma

Dovbyk con Dybala a supporto per Ranieri in vista della sfida contro il Parma. Con loro ci dovrebbe essere El Shaarawy che è in vantaggio su Pellegrini. Regista di centrocampo sarà Paredes. Per Koné niente lesioni, dovrebbe esserci. Nel Parma si è fermato Estevez. Sulla trequarti qualche ragionamento per Pecchia che ha tanta scelta: Hernani in pole come riferimento centrale alle spalle di Bonny

LE PROBABILI FORMAZIONI